«Роснефть» связала хакерские атаки с иском по «Башнефти»

Вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев предположил, что «рациональными мотивами» кибератаки на компьютеры организации, которая произошла вчера, 27 июня, могло быть стремление уничтожить информацию, содержащуюся на компьютерах компании «Башнефть».

«Нельзя не заметить, что таким рациональным мотивом было бы «убить» компьютеры «Башнефти», в которых содержится большое количество информации о деятельности «Башнефти» в период владения ей предыдущими собственниками», – заявил Леонтьев в эфире Business FM.

Как писал «Новый День», серверы «Роснефти» и «Башнефти» были атакованы вредоносной программой. Как позже выяснилось, она носит название Petya. Впрочем, кибератака носила глобальный характер – вирус атаковал компании и государственные учреждения как в России, так и на Украине, в Европе и США.

Вчера также проходило заседание суда между «Роснефтью», «Башнефтью», Башкирией с одной стороны и АФК «Система» – с другой. Нефтяная компания требует взыскать с финансовой корпорации 170,6 млрд рублей. В обеспечения иска уже арестованы активы «Системы». Следующее заседание арбитража назначено на 12 июля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.17

Мосгордума «зарубила» референдум о собянинской реновации. / Якутский педофил четыре года насиловал малолетнюю падчерицу. / В Индии вирус Petya вывел из строя систему управления крупнейшего порта. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»