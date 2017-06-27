«Роснефть» подверглась мощной хакерской атаке

Серверы компании «Роснефть» подверглись мощной хакерской атаке. Соответствующее сообщение размещено на официальной странце компании в Twitter.

«На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами (иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» – прим. ред.). По факту кибератаки Компания обратилась в правоохранительные органы. Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что Компания перешла на резервную систему управления, производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены», – говорится в сообщениях, опубликованных в Twitter.

В компании также предупредили, что «распространители лживых панических сообщений будут рассматриваться как сообщники организаторов атаки и вместе с ними нести ответственность».

По данным ряда СМИ, в ходе атаки хакеров все компьютеры в «Башнефти», дочерних предприятий и НПЗ единовременно перезагрузились, после чего было запущено вредоносное программное обеспечение, а на экранах появилась заставка вируса WannaCry. Компьютеры оказались заблокированы, а за их разблокировку следовало перевести 300 долларов в биткоинах.

В настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных «Башнефти», по мнению нефтяной компании, в результате реорганизации в 2014 году.

Напомним, предыдущая атака с помощью вредоносной программы WannaCry произошла в мае. Она носила массовый характер. Тогда вирус нанес ущерб более, чем 200 тыс. пользователей в 150 странах мира. В компаниях Symantec и «Лаборатории Касперского» тогда заявили о возможной причастности к атаке хакеров из Северной Кореи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.06.17

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