В Индии вирус Petya вывел из строя систему управления крупнейшего порта

Вирус-вымогатель Petya, распространяющийся по всему миру, добрался до Азии. В Индии хакерской атаке подвергся крупнейший в стране контейнерный порт. Система управления транспортным хабом не распознает принадлежность грузов.

Распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины, именно эта страна больше всего пострадала от кибератаки, заявили специалисты в области кибербезопасности. Теперь вирус поразил азиатские предприятия. В частности, об атаке сообщило руководство порта имени Джавахарлала Неру в Индии, передает «Интерфакс».

Кроме того, сообщил о выявлении вредоносной программы Китай. Впрочем, пока, по словам китайских киберспециалистов, распространение криптолокера не привело к масштабным сбоям.

Накануне крупнейшие нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины подверглись атаке вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщила компания Group-IB, специализирующаяся на выявлении киберугроз. Криптолокер Petya блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 28.06.17

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