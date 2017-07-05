В России зафиксирован рекордный рост инфляции

В России зафиксирован рекордный для 2017 года рост недельной инфляции: в период с 27 июня по 3 июля цены в среднем подскочили на 0,4%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

Судя по статистике, такой рост связан с очередным с 1 июля повышением тарифов на услуги ЖКХ, которые увеличились на 2,3-4,1%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 2,9%.

В т же время за прошедшую неделю сахар-песок стал дороже на 1,6%, мороженая рыба и печенье – на 0,2%. Одновременно цены на гречневую крупу снизились на 1,2%, куриные яйца – на 0,9%, маргарин – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на белокочанную капусту – 4%, яблоки – 3,8%, морковь – 3,5%. В то же время огурцы подешевели на 6,1%, картофель – на 5,2%, помидоры – на 2,8%, лук – на 1,3%.

Недельная инфляция в РФ держалась на уровне 0,1% пять недель подряд – с 23 мая по 26 июня. С 16 по 22 мая Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. Таком образом с начала года цены выросли в общей сложности на 2,5%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.17

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