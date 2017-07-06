Банк России в шоке: годовая инфляция ускорилась до 4,4%

В июне месячная инфляция в России ускорилась до 0,6%, а в годовом выражении – до 4,4%, что стало шоковым неприятным сюрпризом для Банка России. Судя по данным Росстата, основной вклад в рост цен внесла капуста, которая подорожала в полтора раза, а также яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь, прибавившие в стоимости 15,9-22,4%.

Вместе с тем наблюдалось удешевление отдельных видов овощей и фруктов. Цены на огурцы и свежие помидоры снизились на 25,4% и 22,8% соответственно, на чеснок – на 3,8%, сухофрукты – на 0,7%.

Одновременно все наблюдаемые виды крупяных изделий стали дешевле на 0,4-4,1%.

Снижение цен на 0,1-0,5% отмечалось на свинину (кроме бескостного мяса), говяжью печень, мясо птицы, консервы мясные, молоко питьевое, маргарин, сыры е, макаронные изделия из муки высшего сорта, муку, пряники, консервы для детского питания (овощные и фруктово-ягодные), шоколадные конфеты и пиво.

Как говорится в сообщении Росстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце июня 2017 года составила 4233,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,9% (с начала года – на 14,7%).

Хотя в целом, по данным ведомства, за первое полугодие потребительские цены в РФ выросли на 2,3%. В прошлом году в июне инфляция в месячном выражении составила 0,4%, с начала года – 3,3%.

Ускорение инфляции стало неприятным сюрпризом для Банка России, прокомментировал ситуацию директор департамента ЦБ Игорь Дмитриев на заседании Ассоциации региональных банков России в Госдуме.

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции, как раз по картофелю пошел урожай, один из таких драйверов, можем удержаться там же, а то и 0,1 (процентного пункта) отыграть в сторону 4,3%. Я так за июль пока не уверен, но шок в июне большой, это негативный сюрприз», – цитирует Дмитриева «Интерфакс».

Дмитриев добавил, что оценить, насколько сейчас жесткая денежно-кредитная политика, можно будет только через год.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.17

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