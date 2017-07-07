В «Легионе» пропала касса: крупный московский банк лишился лицензии

Крупный московский банк «Легион», занимавший по величине активов 157 место в банковской системе, лишился лицензии. Как сообщила пресс-служба регулятора, решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В ЦБ пояснили, что основным направлением деятельности «Легиона» являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату «Легионом» собственных средств.

«Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме», – уточнил регулятор.

Сообщается также, что Банк России неоднократно применял в отношении «Легиона» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. При этом руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В настоящее время в «Легионе» назначена временная администрация. Банк являлся участником системы страхования вкладов, в связи с чем предусмотрена выплата страхового возмещения клиентам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на каждого.

В агентстве по страхованию вкладов уточнили, что выплаты вкладчикам банка «Легион» начнутся не позднее 21 июля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.07.17

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