Эксперты ЦБ: Холодная погода и потеря урожая подержит рост цен на продукты

Холодное лето привело к смешению сезонности и продолжит оказывать влияние на повышенный темп роста цен на плодоовощную продукцию в течение большей части третьего квартала 2017 года. Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Эксперты ЦБ обращают внимание, что возможные потери урожая в этом году на фоне высоких показателей прошлого года также могут поддержать инфляционное давление в конце 2017 – первом полугодии 2018 года.

«В данный момент риски роста инфляционного давления связаны с возможной частичной потерей урожая плодоовощной продукции в связи с холодной погодой и пониженным уровнем переходящих на следующий год запасов. Последнее может негативно сказаться на годовых темпах роста цен в первом полугодии 2018 года, удерживая инфляцию несколько выше 4%-ного уровня в течение этого периода, а также привести к повышению инфляционных ожиданий, которые могут оказать вторичное влияние на инфляцию», – говорится в отчете.

Как сообщал «Новый День» ранее, по итогам июня инфляция ускорилась до 4,4% в годовом выражении, что в значительной степени произошло под влиянием цен на плодоовощную продукцию. Судя по данным Росстата, основной вклад в рост цен внесла капуста, которая подорожала в полтора раза, а также яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь, прибавившие в стоимости 15,9-22,4%. Директор департамента ЦБ Игорь Дмитриев называл эту ситуацию шоком и неприятным сюрпризом.

Между тем, аналитики ЦБ считают, что при сохранении Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики текущие повышенные темпы роста цен не будут препятствовать достижению цели 4% по инфляции в конце 2017 года и поддержанию инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте.

В отчете говорится, что экономика во втором квартале закрепилась на траектории невысокого, но устойчивого роста, которому не препятствовали временные колебания внешних условий в июне. Рост сопровождается уверенным восстановлением внутреннего спроса. Опросные показатели также указывают на вероятное сохранение высоких темпов роста промышленности в ближайшие месяцы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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