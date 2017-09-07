Громкий скандал в Подмосковье: на выборах главы города Видное победило «бабло»

В Подмосковье разгорается громкий политический скандал на выборах главы города Видного. Руководство регионального отделения «Справедливой России» предательски сняло своего кандидата Александра Баюклина с выборов, что фактически обеспечивает победу представителю «Единой России».

Соратники кандидата от «эсеров», который имел реальные шансы выиграть кампанию, говорят, что теперь на выборах побеждает только «бабло».

Сам Александр Баюклин накануне выступил с открытым обращением к лидеру «СР» Сергею Миронову с просьбой проявить политическую волю и обвинил в предательстве руководителя регионального отделения «эсеров» Александра Романовича.

«В ночь с 4 на 5 сентября единоличным решением секретаря областного отделения было принято предательское решение отозвать мою кандидатуру с выборов за четыре дня до голосования, за четыре дня до моей победы. Отзыв моей кандидатуры – это его личное решение, которое он принял, даже не предупредив меня о том, что такое решение готовится», – заявил Баюклин.

Политик напомнил, что на выборах главы города Видное он создал прецедент объединения политических партий вокруг «Справедливой России», когда его кандидатуру поддержали КПРФ, а также партии «Родина» и «Яблоко».

«Мои коллеги сняли свои кандидатуры в пользу кандидата от «Справедливой России», призвав своих сторонников и членов партии проголосовать за меня в день выборов 10 сентября. Это триумф «Справедливой России». Осталось несколько дней до окончания выборов. Мы провели десятки встреч с жителями Видного, мы собрали наказы и предложения избирателей, которые стали основой нашей будущей работы», – отметил Баюклин и добавил, что решение Романовича перечеркивает эти достижения.

Видеообращение Александра Баюклина

«Мы, представители партии «Родина», КПРФ, «Яблоко» и «Справедливой России», и лично я, Александр Баюклин, считаем, что Романович лишает «Справедливую Россию» доверия людей. Таким образом он разрушает демократическую основу нашего государства, веру избирателей в потенциал партии, подрывает главные принципы каждой партии в нашей стране: честность, ответственность и справедливость», – подчеркнул Баюклин, комментируя беспрецедентное решение Романовича.

Формулировка отстранения кандидата от «СР» действительно выглядит странной – «за действия, дискредитирующие партию», для которой Баюклин намеревался обеспечить пост главы Видного и призывал вернуть городу статус самого благоустроенного среди малых городов России. При этом политик, сам не являясь членом «СР», уже принимал участие в выборах в 2013 году от «эсеров» – тогда лишь провокации с испорченными бюллетенями не позволили ему занять этот пост.

Примечательно, что заявление «СР» об отстранении Баюклина пришло в избирком еще в пятницу. В понедельник в ТИК сообщили, что принято решение, но бумаги никто так и не показал. Только во вторник ситуация прояснилась, что может свидетельствовать о намеренном затягивании процесса, чтобы кандидат не смог восстановить свою кандидатуру для участия в выборах.

В нынешней ситуации, как считают соратники Баюклина, предательский удар в спину со стороны главы регионального отделения «эсеров» мог быть коррумпирован представителями партии власти, которые оказывают давление на независимых кандидатов. Речь также может идти о целенаправленном сговоре для получения денежной выгоды.

Как известно, Романович (по состоянию на май 2008 г.), владел акциями ЗАО «Издательский дом «Друг», журналом «Охота», компанией «Пет-Фуд-импорт», ЗАО «Рускан», ООО «ДругСтройСервис», ЧОП «Альфа-Д-1», сетью зоомагазинов «Миллион друзей» и акциями подмосковного завода по производству кормов для животных «Роял Канин». Официально проживал он в квартире в Москве и в частном доме (Новоглаголево), имел земельные участки в Подмосковье общей площадью 60 га, автомобили «Мерседес», «Ленд Ровер», «Рендж ровер» и др. С тех пор, как предполагает портал in-sider.org, Романович вероятно значительно расширил бизнес: и структурно, и с точки зрения выгоды. Судя по всему, предательство Баюклина вполне укладывается в такой «бизнес-план».

Так или иначе, действия Романовича в любом случае сильно бьют по авторитету «Справедливой России», которая в данной ситуации откровенно выступает спойлером «Единой России» и фактически совершает политическое самоубийство.

Комментируя ситуацию в интервью «Новому Дню», Александр Баюклин подчеркнул, что знает лично Романовича несколько лет, получал из его рук грамоту «Справедливой России» после выборов 2013 года, когда из-за фальсификаций на выборах ему не удалось занять пост главы Видного, участвовал в работе комиссии по здравоохранению «СР».

По его словам, «все шло гладко и хорошо», и не было повода ожидать «ножа в спину» сейчас.

«Когда я в этом году обратился с просьбой поддержать меня на выборах, там (в «Справедливой России») с радостью меня поддержали. У Романовича есть мой телефон, он меня прекрасно знает. Он офицер, я тоже в прошлом офицер, Миронов тоже офицер. У меня не было никаких оснований предполагать такое предательство и подлость. Я считаю, что Романович единолично принял решение в связи с чем-то личным. Я не думаю, что Миронов станет сливать свою партию. Партия фактически стреляет себе в лоб таким образом», – сказал Баюклин.

В этой ситуации, если включить холодный разум, выгодно это в первую очередь администрации Ленинского района Подмосковья, которая двигает своего кандидата, по выражению Баюклина, «никчемного». «Но их ничего не спасет, не спасет административный ресурс», – считает политик.

По его мнению, в решении Романовича действительно могли сыграть решающую роль деньги. «Кроме денег, я ничего предположить не могу. Администрация Ленинского района, скажем так, не чурается общения с местной не очень публичной, если можно так сказать, элитой, которая раньше ходила в малиновых пиджаках, а теперь в синих костюмах, – просто напросто решили вопрос. Другого я не вижу. Я не могу понять, почему пожилой человек, офицер, вот так просто сливает партию», – сказал Баюклин.

По его оценке, сейчас становится совершенно очевидно, что в городе Видное больше не проголосуют ни за одного кандидата от «Справедливой России», а президентские выборы в 2018 году избиратели вообще могут бойкотировать.

Оценивая перспективы своего участия в выборах, Баюклин отметил, что ситуация уже вышла за рамки правового поля.

«Если сейчас Миронов примет политическое решение и отменит решение низовой инстанции Романовича, а он это может сделать, то закончится это тем, что аннулируют сотни полторы бюллетеней, в которых уже вычеркнута моя фамилия, и выборы состоятся. Если они этого не сделают, боюсь предполагать, что может случиться в городе», – сказал политик и напомнил, что в прошлый раз в 2013 году жители Видного вышли на акцию протеста и трое суток требовали пересчета голосов.

Сам Романович, отвечая на вопросы корреспондента РИА «Новый День», оставил без комментариев обвинения в сговоре с «Единой Россией», и почему-то переадресовал вопрос о своем решении по снятию Баюклина с выборов в территориальную избирательную комиссию.

«Все обосновано в решении, которое находится в избирательной комиссии. Если вы хотите квалифицированно задавать вопросы, обращайтесь в избирательную комиссию. Отстранение от выборов было по решению территориальной избирательной комиссии», – сказал Романович, так и не ответив на вопрос, чем именно Баюклин дискредитировал партию.

В сложившейся ситуации, судя по всему, победу получит выдвиженец «Единой России» Моисей Шамаилов, правда, в том случае, если Баюклину не удастся опротестовать решение Романовича.

Москва, Владимир Андропов, Анастасия Смирнова, Мария Вяткина

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