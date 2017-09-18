Подмосковный избирком отменил отмену выборов в Видном

Избирательная комиссия Московской области не планирует отменять результаты выборов главы подмосковного города Видное. Как сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, чтобы до конца «разобраться» с выборами, территориальная избирательной комиссии (ТИК) должна просто исправить протоколы о результатах.

Коновалова согласилась, что процедура голосования была нарушена, однако выразила уверенность в том, что нарушения касались только того, что ТИК пропустила «один шаг» при утверждении результатов выборов.

В этой связи она подчеркнула, что именно этим была обусловлена «рекомендация» Мособлизбиркома признать протокол о результатах выборов недействительным, и заверила, что информация об отмене результатов – ложная.

«Они посчитали все цифры, но прежде, чем принимать итоговый протокол, должны были отдельно принять решение по округам. На сегодня они назначили заседание ТИК, еще раз будут принимать решение сначала по округам, а потом уже по итоговому протоколу по всей территории», – цитируют Коновалову «Интерфакс».

Глава Мособлизбиркома также заявила, что проводить в Видном повторное голосование не планируется.

«На результатах выборов это (нарушение процедуры голосования) абсолютно никак не отразится. Цифры все верны, просто процедура была нарушена, и мы были обязаны на это отреагировать, чтобы потом в судах не поснимали тех депутатов, которые действительно свои голоса получили», – пояснила Коновалова и добавила, что ТИК вправе принимать решения по итогам выборов в течение 10 дней.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.17

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