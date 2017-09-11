В подмосковном Видном снова «украли» выборы мэра

Выборы главы подмосковного города Видное прошли без участия фаворита предвыборной гонки Александра Баюклина, регистрация которого в качестве кандидата в последний момент была отменена территориальной избирательной комиссией (ТИК). Между тем, по данным штаба политика, в почти 2 тысячи бюллетеней избиратели сами вписали его имя.

Скандал разгорелся на минувшей неделе, когда по заявлению Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» ТИК Ленинского района аннулировал регистрацию Баюклина как кандидата на должность главы Видного. В обосновании решения подмосковных «эсеров» говорилось, что Баюклин якобы допустил «действия, дискредитирующие партию». Сам кандидат, которого выдвинули «эсеры», а в его пользу снялись с выборов кандидаты от КПРФ, «Родины» и «Яблока», назвал это предательством и обратился к лидеру «СР» Сергею Миронову с просьбой восстановить справедливость.

Президиум Центрального Совета «Справедливой России» отменил решение регионального отделения партии о снятии Баюклина с выборов главы города. Однако ТИК все равно отказался восстановить его регистрацию в качестве кандидата.

В результате накануне горожане получили накануне на избирательных участках бюллетени по выборам на пост главы городского поселения с вычеркнутой кандидатурой Баюклина, а победу, по предварительным данным, одержал кандидат от «Единой России» Моисей Шамаилов.

В штабе Баюклина уточнили «Новому Дню», что добиваться отмены таких «выборов» не планируется, учитывая жесточайший правовой беспредел со стороны представителей местных властей. Юристы намерены лишь опротестовать итоги голосования на отдельных участках, где были явные нарушения процедуры волеизъявления граждан, в том числе подвоз избирателей.

По данным наблюдателей из штаба Баюклина, на момент подведения итогов досрочного голосования было выдано и сформировано 560 бюллетеней, однако в избирательные участки уже привезли 1050 бюллетеней. Более того, в реестре дополнительные бюллетени занесены вручную неизвестным человеком, который не имел права касаться этого документа, что может расцениваться как подлог. По данному факту готовится заявление в правоохранительные органы.

Также поступили жалобы избирателей, которые говорят о том, что они пришли на избирательные участки, но оказалось, что они уже проголосовали предварительно, хотя не делали этого.

Собеседник агентства также уточнил, что отстранением нового главы города, который получил это кресло в результате фактически «украденных» выборов, скорее всего займется избранный вчера же Совет депутатов, в состав которого, по предварительным данным, прошло большинство представителей оппозиционных партий и независимых кандидатов.

Стоит отметить, что Баюклина уже второй раз лишили победы на выборах главы Видного. Четыре года назад так же произошел громкий скандал: бюллетени, которые обеспечили бы ему первое место по итогам голосования, утопили в луже.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.09.17

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