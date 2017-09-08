Жители подмосковного Видного блокировали избирком: требуют восстановить Александра Баюклина на выборах главы города

Сегодня вечером около территориальной избирательной комиссии (ТИК) подмосковного Видного собрались сторонники Александра Баюклина, требуя восстановления его в качестве кандидата на пост главы города. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Советской площади уже собралось порядка ста человек.

Напомним, 4 сентября по заявлению Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» ТИК Ленинского района аннулировал регистрацию Баюклина как кандидата на должность главы городского поселения Видное Ленинского района. В обосновании говорилось, что Баюклин якобы допустил «действия, дискредитирующие партию». Сам кандидат, которого выдвинули «эсеры», назвал это предательством и обратился к лидеру партии Сергею Миронову с просьбой отменить решение регионального отделения партии.

Сегодня вечером стало известно, что президиум Центрального Совета «Справедливой России» отменил решение регионального отделения от 4 сентября о снятии Александра Баюклина с выборов на пост главы города.

По мнению лидера партии Сергея Миронова, Баюклин не совершал никаких действий по ходу своей избирательной кампании, которые могли бы каким – то образом нанести ущерб партии. Соответствующий документ, а также решение Дмитровского городского суда о незаконности отстранения Баюклина от выборов представители штаба кандидата привезли в видновский ТИК.

Между тем, как стало известно, члены комиссии затягивают принятие решения о восстановлении кандидата на выборах, которые должны состояться 10 сентября, под разными предлогами. Более того, судя по последней информации, представители ТИК заявили, что заседания комиссии и, соответственно, решения о восстановлении Баюклина на выборах не будет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.17

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