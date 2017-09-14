Власти признали очевидное: реновация «утопит» Подмосковье в мусоре

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган признал, что «перестройка» Москвы в рамках программы реновации может «утопить» Подмосковье в мусоре. Выступая на заседании в Мособлдуме, он заявил, что министерство сейчас пытается «гармонизировать» процессы в столице и области.

Коган подчеркнул, что с «точки зрения инфраструктуры» Подмосковье не готово к тому объему отходов, который образуется в ходе массового строительства, запланированного в Москве в ближайшие годы.

«По официальным данным территориальной схемы Москвы объем указан 13 млн тонн. Де факто (...) наш мониторинг показывает, что отходов раза в 2,5-3 больше идет, порядка 27-30 млн тонн только из Москвы. Плюс 6-7 млн наших», – цитирует министра «Интерфакс».

При этом, Коган обратил внимание, что объем захораниваемых в Подмосковье столичных отходов увеличится до 30 млн тонн, их которых более 13 млн тонн – отходы от строительства, сноса и грунтов, 10-15 млн тонн – от реновации и свыше 7 млн тонн – коммунальные отходы.

В связи с этим министр снова заявил о необходимости строительства мусороперерабатывающих комплексов.

«Абсолютно очевидно, что это количество (отходов) захоранивать нельзя. Его надо перерабатывать. Если не поставить переработку, то это будет заваливаться», – уверен он.

Коган отметил, что в регионе уже выявлено более 70 несанкционированных навалов и свалок отходов строительства, сноса и грунтов, изъято уже более 100 единиц техники.

По словам министра, вопросы логистики, технологии для переработки отходов от реновации необходимо решить в этом году.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», решение подмосковных властей построить в области 4 мусоросжигательных завода вызвало жесткий протест у жителей Подмосковья, это подтверждал и глава Минэкологии, отмечая при этом, что строить все равно придется. «Если мы не начнем строить, я честно говорю, мы через два года этот мусор с вами начнем есть», – заявлял Коган, выступая в конце августа на специальном заседании Совета по правам человека, посвященном проблеме утилизации отходов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.09.17

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