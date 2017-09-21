Кризиса «нет»: в Подмосковье ужесточены правила получения материнского капитала

Сегодня Московская областная дума утвердила изменения в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Как сообщила пресс-служба регионального парламента, теперь получить материнский капитал смогут только те, кто прописан на территории региона.

«Право на предоставление маткапитала возникает у граждан, имевших на дату рождения ребенка место жительства в Московской области», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отмечала, что региональный маткапитал разработан в целях поддержки жителей Московской области, в связи с этим предлагалось уточнить данное положение.

Начиная с 2011 года в Подмосковье было выдано 186 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. На 2017-2021 годы в бюджете Московской области на данные цели ежегодно предусмотрено 903,3 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.09.17

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