Еврокомиссия поддержала Мадрид и выступила против каталонского референдума

Европейская комиссия назвала незаконным референдум о независимости Каталонии. Руководство ЕС считает, что конфликтная ситуация является внутренним вопросом Испании, который должен быть разрешен в соответствии с Конституцией страны, говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Руководство ЕС также считает, что конфликтующим сторонам необходимо достичь согласия, для чего необходимо перейти к диалогу. При этом Еврокомиссия подтвердила, что доверяет испанскому правительству во главе с премьер-министром Мариано Рахой.

Как сообщил «Новый День», накануне за отделение Каталонии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. Мадрид заявил, что не признает итоги плебисцита.

Примечательно, что накануне голосования Мадрид отправил в Каталонию усиленные наряды полиции и гражданской гвардии, сотрудники которых силовыми методами закрывали избирательные участки, изымали урны и бюллетени, а также подавляли сопротивление граждан, применяя дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным каталонских властей, в результате столкновений населения с полицейскими 844 человека получили ранения.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 02.10.17

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