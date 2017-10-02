Понедельник, 2 октября 2017, 17:53 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Еврокомиссия поддержала Мадрид и выступила против каталонского референдума

Еврокомиссия поддержала Мадрид и выступила против каталонского референдума
Фото ec.europa.eu

Европейская комиссия назвала незаконным референдум о независимости Каталонии. Руководство ЕС считает, что конфликтная ситуация является внутренним вопросом Испании, который должен быть разрешен в соответствии с Конституцией страны, в официальном сообщении Еврокомиссии.

Руководство ЕС также считает, что конфликтующим сторонам необходимо достичь согласия, для чего необходимо перейти к диалогу. При этом Еврокомиссия подтвердила, что доверяет испанскому правительству во главе с премьер-министром Мариано Рахой.

Как сообщил «Новый День», накануне за отделение Каталонии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. Мадрид заявил, что не признает итоги плебисцита.

Примечательно, что накануне голосования Мадрид отправил в Каталонию усиленные наряды полиции и гражданской гвардии, сотрудники которых силовыми методами закрывали избирательные участки, изымали урны и бюллетени, а также подавляли сопротивление граждан, применяя дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным каталонских властей, в результате столкновений населения с полицейскими 844 человека получили ранения.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 02.10.17

Каталония vs Мадрид: конфликт перерос в «позиционную войну». Политолог Михаил Нейжмаков о последствиях каталонского референдума. / Дворкович: Нашлись инвесторы, которые могут возродить «ВИМ-Авиа». / ЦБ задумал слияние «Открытия» и «Бинбанка».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Европа

Каталония vs Мадрид: конфликт перерос в «позиционную войну»

Одна из старейших авиакомпаний Британии потерпела крах: пострадали 300 тысяч человек

Погромы на референдуме в Каталонии: России бы такое не простили

Каталонская «каша» надолго: ЕС и Мадрид попали в ловушку своих двойных стандартов

В Каталонии полиция расстреляла резиновыми пулями участников референдума

«Чего она на меня все время гонит?»: Путин не принял претензий главы Литвы

Италия потеряла 7 млрд евро из-за антироссийских санкций

Ловушка для Меркель: Германия лишилась стабильного правительства
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Интервью /

Каталония vs Мадрид: конфликт перерос в «позиционную войну»

Дворкович: Нашлись инвесторы, которые могут возродить «ВИМ-Авиа»

ЦБ задумал слияние «Открытия» и «Бинбанка»

Технологии /

Американский эксперт назвал самое мощное оружие России

Москвичам обещают потепление

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости