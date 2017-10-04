Могила Бориса Березовского оказалась в запустении

В интернете появилась фотография заброшенной могилы опального российского олигарха Бориса Березовского. Снимок, сделанный на кладбище Бруквуд в английском графстве Суррей, опубликовал в Instagram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели», – прокомментировал он.

В соцсетях обращают внимание на крайнюю неухоженность захоронения и удивляются, почему за могилой не присматривают близкие Березовского.

«Это даже не сказать, что скромно... так проходит мирская слава», «Неужели нет ни друзей ни родственников. Как то грустно очень», «Ну хотя бы дети должны ухаживать? Не по-людски», «На тот свет ничего не забрал, показатель многим», – обсуждают снимок пользователи Instagram.

Напомним, известный предприниматель Борис Березовский стал одним из крупнейших бизнесменов России в 1990-е годы, в 2000 году он эмигрировал в Британию, где получил политическое убежище.

Весной 2013 года его нашли повешенным в ванной его дома. Тогда же британская пресса сообщила, что его финансовое положение в последние годы жизни было крайне тяжелым.

Однако до сих пор обсуждается версия, согласно которой на самом деле Березовский сменил имя и место проживания, чтобы скрыться, в том числе, от кредиторов.

Лондон, Ольга Ветрова

Лондон. Другие новости 04.10.17

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