Среда, 4 октября 2017, 15:26 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Могила Бориса Березовского оказалась в запустении

Могила Бориса Березовского оказалась в запустении
Фото: standard.co.uk

В интернете появилась фотография заброшенной могилы опального российского олигарха Бориса Березовского. Снимок, сделанный на кладбище Бруквуд в английском графстве Суррей, опубликовал в Instagram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели», – прокомментировал он.

В соцсетях обращают внимание на крайнюю неухоженность захоронения и удивляются, почему за могилой не присматривают близкие Березовского.

«Это даже не сказать, что скромно... так проходит мирская слава», «Неужели нет ни друзей ни родственников. Как то грустно очень», «Ну хотя бы дети должны ухаживать? Не по-людски», «На тот свет ничего не забрал, показатель многим», – обсуждают снимок пользователи Instagram.

Напомним, известный предприниматель Борис Березовский стал одним из крупнейших бизнесменов России в 1990-е годы, в 2000 году он эмигрировал в Британию, где получил политическое убежище.

Весной 2013 года его нашли повешенным в ванной его дома. Тогда же британская пресса сообщила, что его финансовое положение в последние годы жизни было крайне тяжелым.

Однако до сих пор обсуждается версия, согласно которой на самом деле Березовский сменил имя и место проживания, чтобы скрыться, в том числе, от кредиторов.

Лондон, Ольга Ветрова

Лондон. Другие новости 04.10.17

«Телефонные террористы» добрались до мэрии Москвы. / Ученые назвали простой способ избавиться от лишнего веса. / Слишком оптимистично: эксперты оценили экономический прогноз правительства РФ.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Березовский Борис

Борис Березовский: банкрот посмертно

Арест виллы Березовского во Франции – начало возвращения в Россию украденных денег

Во Франции арестован особняк Бориса Березовского

По делу Березовского лондонский коронер вынес «открытый вердикт»

В Великобритании вновь пытаются разобраться, была ли смерть Березовского насильственной

Тайну загадочной смерти Бориса Березовского могут раскрыть через неделю

Наследство Березовского и Патаркацишвили обрастает новыми скандалами

СКР не может прекратить дело против Бориса Березовского
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Экономика /

Путин допустил продление сокращения нефтедобычи до конца 2018 года

Здоровье /

Российские ученые научились находить и удалять рак ультразвуком

«Телефонные террористы» добрались до мэрии Москвы

Наука /

Ученые назвали простой способ избавиться от лишнего веса

Слишком оптимистично: эксперты оценили экономический прогноз правительства РФ

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости