«Собака залаяла»: отношения США и России хуже, чем во время Карибского кризиса

Отношения между Россией и США накануне 55-ой годовщины Карибского кризиса во многом хуже, чем они были в тот переломный момент «холодной войны». Гегемонии Вашингтона угрожает усиление Москвы и Пекина, а хаотичные изменения миропорядка и непредсказуемость новой администрации Белого дома ставят вопрос о возможности повторения драматических событий прошлого века.

Страх перед ядерной катастрофой идет на убыль

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко обратил внимание, что сейчас ситуация «хуже», чем в 1961 году во время Карибского кризиса.

«Карибский кризис показал три вещи: первое, что ни советская, ни американская элиты не хотят большой войны. Советский и американский лидеры сразу искали возможность для диалога. Не было публичной эскалационной риторики», – напомнил Фененко и добавил, что СССР и США также не собирались «ломать структуру мира», которая сложилась после Второй мировой войны.

«Никто ни в Советском союзе, ни в США не ставил вопрос, не порвать ли нам дипломатические отношения. Никто не сказал, давайте выйдем из Организации объединённых наций и создадим свою анти-ООН», – продолжил он.

Кроме этого, как считает эксперт, обострение ситуации в 1962 году показало, что у СССР и США нет технических возможностей вести прямое вооруженное столкновение друг с другом.

Фененко обратил внимание, что сегодня наблюдается практически противоположная ситуация, когда, например, решается вопрос об «ограничении дипломатических отношений» и в худшем случае даже возможна их полная остановка.

Кроме этого, растущая военная мощь обеих стран и научно-технический прогресс уже позволяют и Москве, и Вашингтону вести военные действия друг против друга, однако в этом плане у США есть преимущества.

«Опасность в том, что США могут вести такую войну в восточном полушарии, а мы в западном такой возможности не имеем», – подчеркнул эксперт и добавил, что существует опасность, что американские политики захотят это «проверить».

При этом страх перед использованием ядерного оружия, как полагает Фененко, сейчас гораздо меньше. «Эффект от ядерного сдерживания затуманился. Хиросима до сих пор существует и процветает как город. В Чернобыль, зону отчуждения, люди заходят и даже осуществляют там какую-то деятельность», – отметил он.

Наравне с этим, как считает Фененко, у противостояния России и США впервые за долгое время снова появилась «политическая цель». «У нас (раньше) было два мира: у них – свой, капиталистический, у нас свой –социалистический. Теперь мы выстраиваем отношения в одном мире. Значит, мы активно мешаем им установить их гегемонию», – считает он.

Вашингтону в России нужен Медведев

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров согласился, что похолодание в отношениях двух стран началось после кризиса 2008 года, когда Россия начала возражать и дискредитировать Вашингтоно-Брюссельский порядок, сформировавшийся к 90-м годам прошлого века.

«Соединенные штаты вполне осознавали себя победителями. Воплощение американоцентричного мира – это 90-е годы, начало нулевых годов 21-го века. В 90-х годы и мы, и Китай соглашались со всем», – напомнил эксперт и добавил, что Россия «особо не выступала» против вторжения США в другие страны, нарушая принципы мирового права, когда «государство – суверенный актор, который может осуществлять внутренне насилие».

В то же время Сидоров отметил, что сейчас Вашингтон недоумевает, почему Россия начала вмешиваться в мировой «порядок» именно сейчас.

«Мы, конечно, можем ответить, что нам не нравился тот порядок, мы достаточно окрепли и хотим поучаствовать в выработке правил. Но они будут против этого бороться», – уверен эксперт.

С его точки зрения, для США одним из способов утвердить свое лидерство сейчас может стать попытка «сменить режим в России».

«В 90-е в Вашингтоне была позиция, что Россия – собака, которая не лает. Режим, который им нужен – Дмитрий Анатольевич Медведев. Им нужно такое правительство, которое по ряду вопросов будет выступать против, но в глубинных вопросах, которые касаются безопасности США, будет идти навстречу. Это уже было», – сказал Сидоров.

В этой связи профессор Дипломатической академии МИД России Сергей Большаков обратил внимание, что Вашингтон ведет против России гибридную войну.

«Такое ощущение, что где-то в Конгрессе или в Вашингтоне есть позиция, что надо попытать Россию до последнего предела – как она будет держаться и что делать. Будем ее подвергать каким-то испытаниям – еще один флаг сорвем, еще пару дивизий введем в Польшу», – отметил он.

Корейская проблема станет детонатором?

В то же время эксперты отметили, что на данный момент неясно, в какой именно точке американцы готовы будут пойти на открытое противостояние с Россией. Однако вероятность «столкновения» России и США по корейской проблеме, как во время Карибского кризиса, для Вашингтона очень мала, так как КНДР относится к сфере влияния Китая.

Одновременно Большаков подчеркнул, что реальная эскалация этого конфликта вряд ли возможна и из-за сотрудничества Штатов с Японией.

«Я не думаю, что администрация Белого дома пойдет так далеко, чтобы подвергать испытаниям даже тот формат союзнических отношений, который у американцев существует в отношениях с Южной Кореей и Японией. Любое гипотетическое предположение, что США могут нанести удар по Северной Корее, разумеется, аукнется жёстко и трагически на всем направлении региона», – сказал он.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков однако выразил уверенность, что России отсидеться в этом вопросе не удастся.

«Трамп демонстрирует решимость применить военную силу. Да, Корея – это креатура Китая. Но есть нюанс – радиоактивные облака поплывут и на территорию Российской Федерации, и это уже будет наш вопрос. Нам остаться в стороне не получится», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.10.17

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