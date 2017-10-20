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Пятница, 20 октября 2017, 13:38 мск

российское информационное агентство 18+

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МВД отрапортовало о снижении числа нелегальных мигрантов

МВД отрапортовало о снижении числа нелегальных мигрантов

Число нелегальных мигрантов на территории РФ сокращается и насчитывает в настоящий момент около 2,6 млн человек. Об этом сообщил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой в Совете Федерации.

По его словам, для снижения доли нелегалов принимаются необходимые меры. Так, уже 2 млн иностранных граждан запрещен въезд в Россию, передает «Интерфакс».

«Мы идем к снижению количества и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», – заверил Горовой.

Отметим, что совсем другие цифры называла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В середине мая она выступила с докладом, в котором говорилось, что в России находятся от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов. По ее словам, такая ситуация приводит к росту социальную напряженности, а также к нарушению прав самих мигрантов.

Москва, Ольга Ветрова

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