Снова обвалился: биржевой курс доллара подскочил выше 60 рублей

Сегодня в ходе вечерних торгов на Московской бирже американская валюта подорожала до 60 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс евро также продолжает расти в цене по отношению к российскому рублю – за одну единицу европейской валюты на бирже уже дают 70,5 рубля.

К 18:00 мск максимальный биржевой курс доллара составил 60,08 рубля. В то же время евро продается уже по 70,5, взлетев с начала дня более чем на полтора рубля. Напомним, официальный курс доллара на завтра, 15 ноября, установлен на уровне 59,6207 рубля, евро – 69,6787.

Падение рубля активизировалось одновременно со снижением нефтяных котировок. Североморское «черное золото» марки Brent теряет в цене более 1% и продается по $62,45 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI торгуется с понижением на почти 1,2% на отметке $56,09 за баррель.

Падение нефтяных котировок аналитики Reuters связывают с ростом добычи сырья в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю к 3 ноября она увеличилась до 9,62 млн баррелей в сутки, что превышает уровень 2016 года более чем на 14%. Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в декабре вырастет 12-й месяц подряд, свидетельствуют расчёты ведомства.

Кроме снижающихся цен на нефть, основными факторами давления на рубль продолжат оставаться снижение спроса на российские рублевые облигации и, прежде всего, на ОФЗ, опасения по поводу нарастания геополитических рисков, а также – общий уход инвесторов от высокодоходных валют развивающихся экономик на фоне роста доходности долларовых активов, говорят эксперты, опрошенные РИА «Новости».

С одной стороны, как отмечают аналитики, уход «горячего» спекулятивного капитала их России может быть спровоцирован не только снизившейся привлекательностью рублевого долга, но и слабой перспективой дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.

Вместе с тем против российской валюты более явно стали играть те факторы, которые рынок ранее игнорировал, отметил Денис Давыдов из «Нордеа банка». «В частности подготовка к платежам по внешним обязательствам и сокращение привлекательности от инвестирования в рублевые активы (в первую очередь в ОФЗ)», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», для выплат внешнего долга российским корпорациям потребуется в конце текущего года порядка $23 млрд, что почти вдвое превышает его же оценку фактических выплат в третьем квартале.

Согласно прогнозам большинства экспертов, в конце года доллар достигнет 61-62 рубля. Но при этом есть и еще более пессимистичные оценки. В частности, Сергей Четвериков из банка «Глобэкс» считает, что в декабре наверняка увидим 62-63 рубля за доллар и 71-72 за евро на фоне стагнационных процессов в экономике РФ, продолжение курса ЦБ на снижение ключевой ставки и ФРС США – на ужесточение денежно-кредитной политики. В Банке «Зенит» ожидают курс доллара на уровне 63 рубля, евро – 73 рубля.

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank прогнозирует к концу года курс доллара на уровне 64 рубля, евро – 73,6 рубля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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