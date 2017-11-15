Биржевой курс евро закрепился выше 71 рубля

Сегодня американская и европейская валюты продолжили активное повышение относительно российского рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже курс евро, подскочивший накануне вечером, уже закрепился выше уровня в 71 рубль, доллар превышает отметку 60 рублей.

К 10:20 мск биржевой курс доллара продавался по 60,34 рубля, хотя первые сделки были совершены на уровне 60,92 рубля. В ходе вчерашней вечерней торговой сессии американская валюта достигала 61 рубля. В то же время курс евро сегодня вырос до 71,25 рубля, что значительно выше официальных курсов установленных Банком России накануне. «Американец» сегодня официально стоит 59,6207 рубля, евро – 69,6787.

Валютные торги проходят на фоне продолжающегося снижения мировых цен на нефть после данных о росте запасов и производства сырья в США. Сегодня североморское «черное золото» марки Brent продалетсяна Лондонской бирже по $61,5 за баррель, что более чем на 1% ниже итогов вчерашних торгов. В то же время американская нефть марки WTI торгуется с понижением на 1% на отметке $55,11 за баррель.

Как отмечают аналитики Reuters, против российской валюты играют несколько факторов: нестабильная ситуация на развивающихся рынках и спрос на валюту из-за значительных выплат внешнего долга российскими корпорациями в конце текущего года, а также увеличения в ноябре покупок валюты Минфином РФ.

Комментируя ситуацию на рынке, известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев выступил с прогнозом, что национальная валюта может упасть до 70-75 рублей за доллар. Однако, по его оценке, «вряд ли это будет надолго». «Все-таки наиболее вероятным сейчас видится коридор в 69-70», – заключил Николаев.

Согласно прогнозам других экспертов, которые публикует РИА «Новости», в конце года доллар достигнет 61-62 рубля. Но при этом есть и еще более пессимистичные оценки. В частности, Сергей Четвериков из банка «Глобэкс» считает, что в декабре наверняка увидим 62-63 рубля за доллар и 71-72 за евро на фоне стагнационных процессов в экономике РФ, продолжение курса ЦБ на снижение ключевой ставки и ФРС США – на ужесточение денежно-кредитной политики. В Банке «Зенит» ожидают курс доллара на уровне 63 рубля, евро – 73 рубля. Евгения Абрамович из Dukascopy Bank прогнозирует к концу года курс доллара на уровне 64 рубля, евро – 73,6 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 15.11.17

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