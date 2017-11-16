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Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей Но это ненадолго, – предупреждают аналитики

Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей / Но это ненадолго, – предупреждают аналитики

Сегодня американская и европейская валюты подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки в 60 рублей, евро стал дешевле 71 рубля.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии, результаты которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара снизился по сравнению со вчерашним уровнем на 26 копеек – до 59,9898 рубля. В то же время евро продавался на бирже вблизи уровня 70,6 рубля.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 60,2490 рубля, евро – 71,1721.

Сегодняшние валютные торги проходили на фоне незначительного подъема нефтяных котировок, что оказывает поддержку российской валюте. Североморское «черное золото» марки Brent подорожало до $62 за баррель. Американская нефть марки WTI продается вблизи отметки $55,5 за баррель.

В то же время факторы давления на рубль более глубокие. Проблема не просто в ситуации на рынке нефти и на отечественном долговом рынке, откуда уходит иностранный капитал. Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», серьезный профицит ликвидности в банковском секторе сочетается с рисками локального дефицита валюты для выплат российскими корпорациями по внешним долгам в конце года, сумма которых ранее оценивалась Банком России почти $23,5 млрд.

По оценке финансистов, существует еще и более глобальный скрытый дефицит, который случится, если санкции будут ужесточены. В этой ситуации будет не удивительным, если рублевый профицит перетекает в том числе в валюту, порождая спрос на доллары.

Эксперты отмечают, что для рубля станет важным днем пятница. Американский Сенат должен вынести предварительное решение по налоговой реформе. Если оно будет позитивно, у распродаж появятся реальные драйверы и доллар пойдет в направлении уровня в 63 рубля. Если нет, развивающиеся рынки ждет восходящая коррекция. Рубль так же может уйти в район 59, однако продолжит оставаться под давлением.

В любом случае аналитики не советуют ждать продолжительного укрепления рубля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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