Биржевой курс евро опустился ниже 70 рублей

Сегодня американская и европейская валюты заметно подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс евро опустился ниже отметки в 70 рублей. В то же время доллар пока остается выше 59 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, американская валюта подешевела почти на 35 копеек – до 59,2746 рубля. Европейская валюта продается на бирже вблизи отметки 69,7 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,6325 рубля, евро – 70,3604.

Как отмечают аналитики Reuters, динамика на российском валютным рынке отражает ситуацию на форексе, где пара евро-доллар дешевеет на полпроцента, а индекс «американца» растет на четверть процента к корзине из 6 валют.

Евро в понедельник повсеместно снижается, поскольку попытки канцлера Германии Ангелы Меркель создать коалиционное правительство провалились, спровоцировав политическую неопределенность в крупнейшей экономике еврозоны.

Сегодня также снижаются нефтяные котировки. Североморское «черное золото» марки Brent дешевеет на 0,3% и продается на лондонской бирже по $62,5 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на отметке $56,8 (+0,1%).

По оценке аналитиков «БКС Экспресс», главный драйвер для российской валюты – возвращение покупок на рынок ОФЗ.

«Однако, несмотря на то, что справедливые уровни доходностей, кажется, найдены, мы не ожидаем продолжения агрессивных покупок до конца месяца. Российские облигации будут находиться под давление до конца года, что не сулит значительного роста рублю. Риски в виде профицита рублевой ликвидности и потребностей в валюте для выплат по иностранным долгам никуда не исчезли. Поэтому в случае ухудшения фона – распродажи рубля вернутся», – говорится в обзоре экспертов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.17

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