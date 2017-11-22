Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь заметно подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки в 59 рублей, а евро пытается удержаться выше уровня в 69 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра» средневзвешенный курс доллара, значение которого на это время служит основанием для назначения официальных курсов валют, подешевел почти на 50 копеек – до 59,0061 рубля. Однако текущий биржевой курс «американца» опустился до 58,91. В то же время курс европейской валюты торговался вблизи отметки 69,3 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,4604 рубля, евро – 69,8184. Завтра, 23 ноября, «американец» официально будет стоить 59,0061 рубля, «европеец» – 69,4030.

Валютные торги проходили на фоне повышения нефтяных котировок, что традиционно приводит к укреплению российской валюты. Сейчас североморское «черное золото» марки Brent продается с повышением почти на 1% на уровне $63,19 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется по $57,86 (+1,7%).

Как отмечают аналитики, поводами для роста нефтяных котировок стали ограничение трубопроводных поставок сырья из Канады в США и надежды на продление глобального пакта ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Между тем эксперты прогнозируют, что в перспективе ослабление рубля практически неизбежно, что связано с выплатами внешнего долга российскими корпорациями. Для этого может потребоваться порядка $23 млрд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.17

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