Самолет рейсом Анталья – Москва аварийно сел в Стамбуле

В Стамбуле экстренно приземлился самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Антальи в Москву. Вынужденная посадка в аэропорту имени Ататюрка была совершена из-за неисправности в системе управления.

Известно, что Boeing 737-800 вылетел из Антальи накануне вечером и пролетел почти всю Турцию. Он лег на курс через Черное море, когда пилоты обнаружили неполадки. В результате лайнер сел в Стамбуле в 23:58, сообщает агентство Dogan.

Самолет отбуксирован для проведения инспекции и ремонта.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.12.17

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