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Свет в Москве подорожает: утверждены новые тарифы на электроэнергию

Свет в Москве подорожает: утверждены новые тарифы на электроэнергию

Департамент экономической политики и развития Москвы утвердил новые тарифы на электроэнергию. Согласно приказу, который опубликован на официальном портале столичного правительства, стоимость «света» для населения с 1 июля 2018 года вырастет в «новой» Москве, а в «старой» – в домах с электроплитами, а в остальных – только в ночное время.

В «старой» Москве, в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость кВтч электроэнергии не изменится и составит 5,38 рубля. При тарифе, дифференцированном по двум зонам суток, в дневное время также останется прежней – 6,19 рубля, однако в ночное вырастет с 1,79 рубля до 1,92 рубля. При тарифе, дифференцированном по трем зонам, плата повысится только за ночное время – с 1,79 рубля до 1,92 рубля.

В домах с электроплитами стоимость кВтч энергии при одноставочном тарифе увеличится с 4,04 рубля до 4,3 рубля. При тарифе, дифференцированном по двум зонам суток, в дневное время возрастет с 4,65 рубля до 4,95, в ночное – с 1,26 рубля до 1,35 рубля. При тарифе, дифференцированном по трем зонам, стоимость в пиковое время увеличится с 4,85 рубля до 5,16 рубля, в полупиковое – с 4,04 рубля до 4,3 рубля, в ночное – с 1,26 рубля до 1,35 рубля.

В «новой» Москве в домах с газовыми плитами плата за 1 кВтч при одноставочном тарифе вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, с электроплитами – с 3,93 рубля до 4,3 рубля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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