Роспотребнадзор: в Подмосковье неблагополучная ситуация с бешенством

В Подмосковье сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по бешенству. Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, за 10 месяцев зарегистрировано 103 случая бешенства животных.

По данным ведомства, смертельное заболевание выявлялось в 32 муниципальных образованиях, однако самыми неблагополучными оказались Истринский, Клинский, Лотошинский, Ногинский, Одинцовский, Наро-Фоминский и Солнечногорский районы.

В частности, бешенство было обнаружено у лисиц, енотовидных собак, собак, кошек, ежа, рыси, крупного рогатого скота, козы, лосей, белок и летучей мыши.

В ведомстве напоминают, что заболевание приводит к летальному исходу в 100% случаев. Вирус передаётся при укусе, ослюнении открытых участков кожи, особенно, если есть повреждения, открытые раны или царапины. Так что в случае контакта с больным животным нужно срочно обратиться за помощью, даже если видимых повреждений нет. Курс антирабического лечения составляет всего 6 прививок, а инкубационный период инфекции – от 10 до 90 дней, в редких случаях – до 1 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.17

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