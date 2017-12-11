«Латаем финансовые дыры»: Банк России стал владельцем «Открытия»

Центральный банк РФ выкупил 99,9% акций банка «Открытие» в рамках реализации плана по предупреждению его банкротства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении регулятора.

Сделка осуществлена с помощью дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка на сумму 456,2 млрд рублей.

Как предполагается, практически треть выделенных средств – 189,1 млрд рублей – будет использована для покрытия «дыр» в капитале банка, уточняет «Интерфакс». Кроме этого «Росгосстраху» и негосударственным пенсионным фондам выделяется 42,2 млрд рублей 42,9 млрд соответственно на оказание финансовой помощи группы на покрытие убытков, возникших в результате обесценения активов, связанных с группой «Открытие».

В рамках докапитализации предусмотрено также выделение 182 млрд рублей для формирования нового капитала банка.

По оценкам Счетной палаты РФ, в результате политики ЦБ по отношению к проблемным банкам и докапитализации банковского сектора, федеральный бюджет может потерять 85 млрд рублей. В ходе проверки было установлено, что у 11 (или 38%) докапитализированных банков снизились собственные средства – убыток по итогам 9 месяцев показали 7 докапитализированных банков. Примечательно, что в этом числе оказались три банка, в которых, в соответствии с приказами ЦБ, в третьем квартале введена временная администрация.

«В результате сложившейся ситуации возникают риски потерь федерального бюджета. Так, по АО «ГЕНБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «БИНБАНК», при отсутствии согласованного финансовыми властями решения об источнике возмещения федеральному бюджету, предполагаемые потери за период с 2025 по 2034 гг. могут составить порядка 85 млрд руб. без учета купонного дохода», – предупредила Счетная палата.

Как ранее сообщал «Новый День», в отечественной банковской системе сложилась кризисная ситуация. Особенно ярко это стало проявляться в конце июля 2017 года после отзыва лицензии у крупного банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Фонд страхования вкладов опустел на 170 млрд рублей, чтобы покрыть дыру в капитале банка. 29 августа ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить почти 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка».

Москва, Мария Вяткина

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