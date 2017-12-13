Выборы-2018: Кремль не намерен формировать завышенные ожидания от Путина / Глава государства вряд ли возьмет в свою команду радикалов

Команду президента России Владимира Путина после выборов составят чиновники «без жесткой идеологической привязки», а радикальные либералы и государственники останутся на периферии. Об этом, а также о внутриполитическом влиянии олимпийского скандала, перспективах женщин в президентской кампании, о новом «Чубайсе» и многом другом – в интервью РИА «Новый День» с ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым.

«Новый День»: Кудрин заявлял, что Путин «накапливает информацию и выбирает, что станет основой его предвыборной программы». Как вы думаете, что сейчас необходимо – рыночники или специалисты по мобилизации экономики против давления и санкций? Кудрин и его команда или люди типа Глазьева? Кого выберет Путин?

Михаил Нейжмаков: Тут показательной может быть история с выбором кандидатуры на пост главы Центробанка в 2013 году. Тогда среди потенциальных кандидатов в СМИ называли и Сергея Глазьева, и Алексея Кудрина, как ярко выраженных идеологических антагонистов. А в итоге на пост выдвинули Эльвиру Набиуллину, у которой такого жесткого позиционирования нет. С одной стороны, она тесно ассоциировалась с либеральным крылом в руководстве страны. С другой – уже в наше время критически оценивала гайдаровские реформы и называла трагедией распад СССР.

Нынешняя санация банковской сферы – по сути, курс на ту самую «жесткую государственную руку» в этой системе, который может быть близок и протестным консерваторам. Скорее всего, такой же подход будет отличать формирование команды президента после марта 2018 года. Радикальные либералы и радикальные государственники будут на периферии этой команды, а ее основу составят чиновники без такой жесткой идеологической привязки.

Такой же принцип, скорее всего, будет отличать предвыборные программные заявления Владимира Путина. Серьезная социальная составляющая в его кампании уже есть – недаром незадолго до официального заявления о выдвижении в президенты он озвучил свои инициативы по поддержке семей с детьми.

С другой стороны, в условиях западных санкций и иных экономических проблем создавать у населения завышенные социальные ожидания Кремль тоже не будет. Подобный баланс выдержан, например, и в докладах рабочих групп Высшего совета «Единой России», с которыми ряд заявлений Владимира Путина пересекался по тематике.

«Новый День»: Удастся ли избежать антисоциальных мер, предлагаемых Кудриным – повышение пенсионного возраста и т.д.?

Михаил Нейжмаков: Алексей Кудрин, как правило, обозначает более радикальный вариант экономической политики (как, кстати, и действующее руководство Минфина). Поэтому в заявлениях лево-консервативных политиков он постепенно занимает роль «Доктора Зло», которую долгие годы играл Анатолий Чубайс. Социально-экономическая политика правительства, скорее всего, будет мягче «рецептов Кудрина».

В ближайшее время непопулярные меры, скорее, станут приниматься на уровне субъектов РФ. Скажем, ответственность за сокращение льгот будет по-прежнему передаваться региональным властям. То есть, федеральный Минфин будет задавать требования по поводу сокращения расходов региональных бюджетов, а власти субъектов РФ – решать, какие именно статьи урезать. Этот процесс идет и сейчас. Некоторое регионы попытаются начать не с сокращения уже действующих социальных льгот, а с переноса введения в действие ранее анонсированных. Например, в Саратовской области был предложен законопроект об «очередном продлении срока вступления в силу» ряда мер, касающихся, в том числе, оплаты жилищных услуг семьями, где есть инвалиды, или условий назначения пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих региона.

«Новый День»: Какой будет борьба за второе место на президентских выборах и кто одержит вверх? Ваш прогноз?

Михаил Нейжмаков: Многое зависит от итогового списка зарегистрированных кандидатов. Пока довольно распространена версия, что Владимир Жириновский может отнять у Геннадия Зюганова его традиционное второе место, и на это есть основания. В рейтингах ведущих социологических служб ЛДПР действительно получает результат чуть лучше, чем КПРФ, а Жириновский опережает Зюганова.

В пользу Владимира Вольфовича говорит и другой фактор. По данным ФОМ на 2-3 декабря 2017 года, среди его сторонников негативно относится к Владимиру Путину 37%, в то время, как среди поддерживающих Зюганова – только 12%. То есть, у Жириновского больше избирателей, которые не захотят переходить в лагерь Путина, а значит больше шансов, что ко дню выборов «армия» его сторонников подойдет менее «потрепанной в политических боях». Хотя избиратели-«перебежчики» из лагеря ЛДПР в лагерь Путина, конечно, тоже будут. Например, ЛДПР на думских выборах 2016 года получила неплохой прирост в малых и средних городах, а на президентских выборах заметная часть протестного электората из таких мест, как показывает опыт предыдущих кампаний, вновь поддерживает кандидата Кремля.

Кандидат от КПРФ мог бы отыграть позиции (хотя бы частично), если бы выдвинул свою повестку для избирателей крупных городов: вероятно, больше погрузившись в чисто региональные проблемы. Конечно, на президентских выборах федеральная тематика, как правило, перебивает региональную, но исключения тоже возможны. Для борьбы за неопределившегося протестного избирателя крупных городов кандидату от КПРФ будет нужно меньше апелляций к советскому прошлому, такой избиратель ждет и более жесткой критики властей. Кампания Геннадия Зюганова в 2012 году строилась с учетом ряда из этих аспектов.

Некоторые авторы (пока, правда, скорее, полушутя) не исключают, что на второе место в гонке выйдет Ксения Собчак. Прогноз очень смелый, но рациональное зерно в нем есть. Ее потенциальный избиратель это, прежде всего, житель крупных городов. На думских выборах-2016 результаты КПРФ в таких городах серьезно упали, а ЛДПР смогла сохранить поддержку, но вот борьба за рост результатов далась ей здесь уже с большим трудом.

Если Ксения Собчак будет зарегистрирована и окажется единственным кандидатом на либеральном фланге, если она проведет кампанию очень успешно, а кандидаты от ЛДПР и КПРФ – наоборот, очень слабо, она действительно сможет, как минимум, приблизиться к ним по уровню поддержки, а по Москве – всерьез рассчитывать на второе место.

«Новый День»: Что означает движение женщин-кандидаток в политику? Шоу или новое явление? Что даст в перспективе?

Михаил Нейжмаков: С участием женщин-кандидатов в нынешней президентской кампании складывается парадоксальная ситуация. Сама подача в СМИ этой темы идею выдвижения женщины-кандидата дискредитирует. В прессе и соцсетях превалирует посыл «женщина-кандидат – это несерьезно». После того, как о намерении баллотироваться заявили Божена Рынска, Екатерина Гордон и появился призыв выдвигаться Анфисе Чеховой, общественность воспринимала этот «парад кандидаток» во все более комичном ключе.

В качестве отдаленной аналогии можно вспомнить ситуацию в ходе думской предвыборной кампании 1999 года, дополнительно сработавшей против блока «Отечество – вся Россия» на определенном этапе считавшегося претендентом на победу. Тогда после выхода ролика ОВР, в котором лидер списка экс-премьер Евгений Примаков обращался к избирателям, с телеэкрана в точно таком же интерьере (сидя за большим дубовым столом) к гражданам обратился лидер карликового Консервативного движения России Лев Убожко. Это создавало комичный эффект. Пусть эта ситуация и не была серьезным ударом для ОВР сама по себе, но это был тот случай, когда смех «подтачивает» серьезный образ.

С другой стороны, когда прецедент перестает быть единичным, это воспринимается уже не как «исключение из правил», а как вариант нормы. Это постепенно повышает шансы, что когда-нибудь избиратель примет женщину-победителя на таких выборах, а элиты сделают на нее ставку.

Кроме того, увеличение числа женщин среди губернаторов и высокопоставленных федеральных чиновников будет постепенно повышать вероятность такого сценария в долгосрочной перспективе.

«Новый День»: Как повлияет на рейтинг Путина отстранение от Олимпиады сборной России?

Михаил Нейжмаков: Решение об отстранении сборной от Олимпиады само по себе могло дополнительно сработать скорее на сплочение вокруг Путина. По крайней мере, консервативно-патриотической части избирателей. В какой-то мере об этом свидетельствует опрос «Левада-центра» от 1-5 декабря 2017 года. По сравнению с ноябрьскими данными число респондентов, готовых проголосовать за действующего главу государства, заметно выросло (с 53 до 61% – среди всех опрошенных в целом).

Конечно, «олимпийская» тема явно была не единственной и, видимо, даже не главной среди повлиявших на настроения респондентов. Куда большее влияние на их позицию могли оказать, например, демографические инициативы Путина. К тому же соответствующее решение МОК было принято 5 декабря – то есть, уже в конце периода проведения данного опроса и многим участвовавшим в нем респондентам, когда они высказывали свое мнение, было еще просто не известно.

Но не будем забывать: вероятность отстранения сборной довольно активно обсуждалась в прессе еще до официального решения МОК. Так что какое-то влияние, хотя и вряд ли определяющее, на мнение части респондентов эта тема могла оказать и, скорее, в пользу Путина.

Сейчас многие спорят о влиянии на ход президентской гонки продолжения этой истории – готовности российских спортсменов участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, что было одобрено руководством страны. Не секрет, что многие консервативно-патриотические избиратели ждали от властей решения о бойкоте игр в Южной Корее. Тем не менее, основная часть эмоций по поводу этого решения перегорит в ближайшие недели.

Новый всплеск дискуссий возможен в ходе проведения самой Олимпиады в феврале 2018 года, но от ее завершения до выборов будет еще примерно три недели. За это время «олимпийская» повестка может быть еще многократно перекрыта другими темами. К тому же, это не домашняя Олимпиада, что снижает внимание к ней россиян.

Возможно, на окончательный выбор части избирателей олимпийский скандал и повлияет, но, вероятно, эта история будет иметь лишь ограниченный эффект для президентской гонки.

«Новый День»: Правы ли те на Западе, кто считают, что через 10-15 лет молодежь, не знавшая 90-х, переориентирует страну в «нужном» направлении?

Михаил Нейжмаков: Если говорить об управленческих элитах... В современной России самые влиятельные высшие чиновники и топ-менеджеры корпораций чаще находятся в возрасте 45-60 лет. Через 10-15 лет в этом возрасте будут люди, которые 90-е как раз видели. Хотя, вполне вероятно, они будут из семей, для которых опыт той эпохи не был негативным. К тому же заметную часть элит все равно будут составлять люди либеральных взглядов (многие из них наверняка будут выпускниками Высшей школы экономики). Но, собственно, главное влияние на внешнеполитический курс, за который они будут выступать, окажет совсем не это. Тут много факторов – насколько экономический потенциал страны будет создавать возможности для более самостоятельной внешней политики; насколько благоприятной будет внутриполитическая ситуация.

«Новый День»: Насколько будет сильно давление Запада на Россию в предвыборный период?

Михаил Нейжмаков: Вряд ли те же США делают главную ставку на давление на Россию именно в период президентской гонки. В предвыборный период возможны информационные атаки против Кремля, поддержанные из США. Но основную ставку Вашингтон все же делает на долгосрочные меры давления на Москву – включая санкции.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.12.17

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