ЦБ просит Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против «Промсвязьбанка»

Банк России направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой возбудить уголовное дело некоторых сделок Промсвязьбанка и хищения кредитных досье корпоративных заемщиков кредитной организации. Как сообщается, общая сумма задолженности превысила 100 млрд рублей.

29 декабря еще одно заявление о возбуждении уголовного дела генпрокурору Юрию Чайке направила временная администрация, назначенная ЦБ, из-за сделок по приобретению ценных бумаг банка у компаний-нерезидентов на внебиржевом рынке, которые могли осуществляться вопреки интересам банка и «причинили ему существенный имущественный ущерб», передает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Как сообщал «Новый День», 15 декабря ЦБ РФ заявил о санации «Промсвязьбанка». В банке ввели временную администрацию, ее функции выполняет управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора.

Регулятор гарантировал непрерывность деятельности ПСБ, учитывая его системную значимость.

Напомним также, что «Промсвязьбанк» занимает 9 место по величине активов среди российских банков и входит в список системно значимых кредитных организаций. В кредитной организации обслуживаются 2,5 млн клиентов физлиц, банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями. Основными акционерами «Промсвязьбанка» являются Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.01.18

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