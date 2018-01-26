«Сирийский театр»: Турция вновь смешала карты

Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» в сирийском Африне очевидно имеет двойное дно, однако сейчас понять, кто из «игроков» с кем договорился, пока не представляется возможным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комментируя ход этой интервенции, российские эксперты на пресс-конференции в Москве, в один голос твердили о том, что никакой «сделки» между Россией и другими региональными участниками конфликта быть не может, однако некоторые заявления, заставляют задуматься об обратном.

Научный сотрудник Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев обратил внимание, что операция «Оливковая ветвь» предусматривала четыре этапа. «На первом этапе предполагается создание линии безопасности на турецко-сирийской границе, протяженностью 130 км, шириной 20-30 км. Затем будет осуществляться зачистка территории от курдских отрядов народной самообороны», – сказал Гаджиев.

Кроме этого, как отметил эксперт, в рамках военной операции Анкары предусмотрен контроль миграционных потоков. «Дополнительные потоки беженцев будут пресекаться. На заключительном этапе предполагается, что турки намерены оказывать помощь сирийцам на территории Сирии», – отметил он.

С его точки зрения, действия Анкары доказывают «многоверкторность» турецкой политики. «Турция находится в составе международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), которую возглавляют Соединенные Штаты, проводят боевую операцию в прямой координации с Москвой и Тегераном», – отметил он.

В то же время Гаджиев выразил уверенность – «Оливковая ветвь» доказывает, что США «безвозвратно теряют Турцию», как своего давнего союзника, «каким она была на протяжении последних 70-ти лет», так как курдские формирования в Африне, условно говоря, являются частью сил, находящихся под американской защитой.

В этой связи заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев подчеркнул, что причиной операции в Африне было недавнее заявление Вашингтона.

«Основной причиной начала операции было заявление США о создании пограничных сил (на границе Турции и Сирии) – порядка 30 тысяч – это много, особенно, если они будут хорошо вооружены», – сказал он.

При этом Евсеев обратил внимание, что ход операции свидетельствует о низкой боеспособности турецкой армии. «Прошла уже неделя с момента начала операции. Она, очевидно, была плохо подготовлена. Они наступают по дорогам – это нонсенс: идет колонна, батальон на дороге очень легко блокируется путем подрыва передних и задних машин, нанесения удара по колонне и так далее. Нельзя наступать по дорогам. Так никто не воюет», – сказал он.

Евсеев также обратил внимание, что турецкая сторона практически не использует ни инженерные системы по разминированию, ни спецтехнику, ни авиацию.

«Можно нарисовать любые успехи. Но если операция идет неделю, что это за продвижение – 5 км? Там им всего надо было пройти 30 км. Они не смогли это сделать за целую неделю. Это насмешка над использованием вооруженных сил государства, которые фактически являются второй по численности в НАТО. Так воевать нельзя. Это худший пример военной операции, который можно себе представить. Это либо имитация операции, либо неумение проводить операции», – считает военный эксперт.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев согласился, что в настоящее время операция «Оливковая ветвь» оставляет слишком широкое поле для интерпретаций.

«В Сирии произошел очередной поворот, который вновь заставляет по-новому оценивать всю политическую ситуацию вокруг Сирии и внутри нее. Как говорят в цирке, когда начинаются фокусы – следите за руками. Надо обращать внимание на то, что происходит на земле», – считает он.

С его очки зрения, Турция «вновь смешала карты на сирийском театре».

«Очевидно, что операция началась после операции сирийской армии в Идлибе (продвижения сирийской армии и ее союзников к Идлибу, после которого Дамаск смог вернуть контроль над аэродромом стратегического значения Абу-Зухур), по поводу которой было очень больше недовольство Турцией», – сказал Труевцев.

При этом он опроверг возможность «сделки» между Россией и региональными игроками на Ближнем Востоке. «Действительно, если иранцы открыто высказывали недовольство началом операции «Оливковая ветвь», Россия таких заявлений не делала, но не делала и одобрительных заявлений. Разговоры о том, что Россия предала кого-то и договорилась с Турцией насчет этой операции (в Африне), кажется преувеличением. Информация насчет «зеленого света» – тоже», – считает эксперт.

Он обратил внимание, что операция Турции в Африне крайне болезненна не только для курдов, но и неприятна и для сирийского правительства и для России и Ирана – для всех участников сирийской истории, о чем свидетельствует даже «телевизионная картинка «встречи представителей генерального штаба Российской Федерации» и представителей генштаба Турции.

«Их не показывали крупным планом – когда происходит дружественная встреча, на которой о чем-то договариваются, обычно совершенно другая картинка бывает», – сказал Труевцев.

«Это стратегически неприемлемая ситуация. Турки оккупировали соседнее независимое государство. Совершенно справедливо эта ситуация воспринимается сирийским правительством как агрессия и оккупация сирийской территории. Когда они (Анкара) говорят, что не претендуют ни какую сирийскую территорию – они уже вошли и территорию оккупировали – это факт», – продолжил Труевцев.

Как пояснил Гаджиев, очевидным бенефициаром «Оливковой ветви» является нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Он демонстрирует военную мощь. Туркам это льстит. Мы наблюдаем, как с началом операции Эрдогана поддержала оппозиция. Вся эта картинка, все действия Эрдогана и его окружения направлены, в том числе, и на внутреннего потребителя, чтобы консолидировать электорат вокруг себя. И это с учетом того, что в следующем году состоятся выборы. Это (операция «Оливковая ветвь») – возможность одержать маленькую победоносную войну», – считает он.

При этом Гаджиев также обратил внимание, что сразу после начала операции в Африне «Газпром» заявил, что Турция одобрила вторую нить газопровода «Турецкий поток». «Это как-то все в чем-то взаимосвязано», – признал он.

В этой связи интересно также заявление Евсеева, что при всей слабости, которую продемонстрировала Турция в ходе этой операции, она не успокоится и будет ее продолжать.

«Она (АНкара) будет постоянно теребить сирийских курдов до тех пор, пока они не начнут договариваться с Российской Федерацией, чтобы она выступила в роли посредника, чтобы найти какой-то приемлемый вариант нахождения сирийских курдов в рамках одной страны», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.01.18

В резиденции Воробьева тоже запахло: минэкологии грешит на «Союзснаб». / «Смерть Сталина»: кинотеатр «Пионер» под угрозой уголовного дела. / Без гарантий: скважины в «Кучино» обвяжут термопленкой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»