Воробьев поправил «ошибку» Собянина: в Подмосковье будет четыре мусоросжигательных завода

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в очередной раз обозначил политику в сфере обращения с отходами, как «цивилизованную систему утилизации мусора». По его словам, работа в этой сфере должна быть организована на трех уровнях, что предполагает некоторую очередность, хотя сейчас жители региона являются свидетелями активных действий только на последнем «уровне» – подготовки к строительству мусоросжигательных заводов и расширению действующих свалок.

В интервью газете «Ведомости» Воробьев подчеркнул, что в первую очередь для решения мусорного коллапса в регионе, в котором «концентрируется 25% мусора всей страны» – необходима «рекультивация закрытых полигонов и модернизация действующих».

Он отметил, что на сегодняшний день в области насчитывается уже 24 закрытых полигона. «При первой же встрече с президентом я попросил его оказать содействие. Владимир Владимирович дал поручение закрыть полигоны, которые просто не имели права работать», – сказал Воробьев.

Одновременно глава регионе объяснил, почему полигоны, которые давно уже исчерпали свои мощности, начали закрываться только после того как в дело был вынужден вмешаться президент РФ Владимир Путин.

«До 1 ноября 2016 года все полномочия по контролю, надзору, открытию, продлению времени работы полигонов находились в ведении Росприроднадзора. И никакой губернатор в нашей стране не мог администрировать вопрос мусора. Полигоны смердели, не соблюдались технологии, высота была уже выше 60 м в том же «Царево»», – обратил внимание подмосковный губернатор.

Он также отметил, что полномочия закрывать полигоны в регионе сейчас есть только у главы Подмосковья.

В этой связи Воробьев также уточнил, что сейчас закрытые полигоны рекультивируются, и после завершения всех работ будут интегрированы в окружающую среду, так на месте самого известного в стране полигона ТКО «Кучино» планируется разбить парк.

Кроме этого он отметил, что «модернизация» коснется полигонов «Воловичи» в Коломне, «Хваброва» рядом с Можайском, «Непейна» в Дмитровском районе, а также «Ядрова» около Волоколамска.

При этом глава области не уточнил, что подразумевает термин «модернизация» полигона. Пока не сообщаются ни ее сроки, ни площадь или конечная мощность объектов.

Вторым «уровнем» борьбы с мусором, по словам Воробьева, должно стать внедрение системы раздельного сбора.

«Это мировая практика. Она необходима, чтобы серьезно сократить объем захоронения отходов. И в Японии, и в Финляндии, и во всей Европе – везде существует государственная программа, которая предполагает раздельный сбор мусора и затем его строгую – по нормативам – утилизацию», – подчеркнул он.

Как сообщил губернатор, подмосковные власти планируют весной провести конкурс на отбор операторов по вывозу мусора.

«Весной мы определимся с региональными операторами. Будет разыгран конкурс – будет порядка 7-8 операторов, которые будут работать в регионе по географическому принципу», – сказал он.

Третьим этапом, как отмечает губернатор, является строительство четырех мусоросжигательных заводов.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в конце января мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что после закрытия крупных свалок в Подмосковье проблему мусора, несмотря на протесты населения, планируется решать с помощью строительства мусоросжигательных заводов. Правда, тогда он заявил о строительстве только трех заводов, что позволило предположить, что четвертый может быть построен в новой Москве.

Напомним, еще летом минэкологии Московской области сообщило о том, что «счастливое соседство» с мусоросжигательными заводами ожидает жителей подмосковных Наро-Фоминского, Воскресенского, Ногинского и Солнечногорского районов.

Комментируя решения властей, эксперт по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Есина отмечала в комментарии РИА «Новый День», что при разработке схемы по утилизации отходов структуры, близкие к правительству Московской области и Минстрою России, лоббируют проекты мусоросжигания вместе с «Ростехом». При этом она подчеркивала, что заводы, которые планируется разместить в Подмосковье, предполагают использование «устаревшей японской технологии», рассчитанной на «селективный мусор», что совершенно не подходит для России, где слабо развита система раздельного сбора отходов.

«В Японии 32 вида раздельного сбора. То, что предлагают в Москве – выбирать 4 компонента, в лучшем случае, остальное – сжигать», – пояснила эксперт и выразила опасения, что это приведет регион экологической катастрофе, сравнимой с последствиями Чернобыльской аварии.

Москва, Мария Вяткина

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