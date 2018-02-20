Следствие по делу о крупных махинациях высокопоставленных сотрудников МЧС завершено

Следствие по громкому уголовному делу о миллионных махинациях высокопоставленных сотрудников МЧС и руководства ряда коммерческих структур при закупке пожарных рукавов и огнетушащего порошка завершено. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, общая сумма ущерба оценивается в сумму более 190 млн рублей.

Среди обвиняемых – экс-директор департамента развития МЧС России Беслан Гогохия, бывшие начальники ФКУ «ЦОД ФПС ГПС МЧС России» Александр Прокушин и Алексей Васильев, а также бывший заместитель руководителя этого учреждения Владимир Балагуров.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены руководители фирм ООО «Производственное объединение «Русская промышленная группа» Александр Мананков, ООО «Группа компаний Строймир» Борис Либерман, ООО «НПО Нанотех» Юрий Ершов, ООО «ТД «Зелёный Свет» Сергей Непряхин и экс-директор ООО «ТД «Зелёный Свет» Антон Стяжкин.

По данным следствия, преступление было совершено в 2014-2015 годах. По версии СКР, обвиняемые организовали заключение ФКУ «ЦОД ФПС ГПС МЧС России» госконтрактов на поставку пожарных напорных рукавов с ООО «Производственное объединение «Русская промышленная группа», с ООО «НПО Нанотех» и ООО «Группа компаний Строймир» на сумму свыше 181 млн рублей. Главы фирм закупили более дешевую продукцию, по качеству не соответствующую контракту, а затем обеспечили их поставку с предъявлением подложных документов.

Как утверждает следствие, по указаниям Гогохия продукция была принята без испытаний.

В 2015 году по такой же схеме Гогохия, Васильев, Стяжкин и Непряхин организовали хищение средств ФКУ «ЦОД ФПС ГПС МЧС России» под видом поставки 25 тонн огнетушащего порошка ООО «ТД «Зелёный Свет» на сумму свыше 11,15 млн рублей. При этом рыночная стоимость продукции составляла около 655 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы расследования направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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