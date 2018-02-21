Украина без Порошенко: возможные сценарии развития событий

Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) и регионального бюро Фонда им. Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и мира в Европе представили в Москве доклад «Форсайт по Украине: четыре сценария развития Украины до 2027 года», который определяет возможные векторы развития событий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в каждом из вероятных сценариев специалисты прогнозируют отстранение нынешнего президента Украины Петра Порошенко от власти под давлением исключительно внутриполитических факторов.

Как пояснил руководитель регионального бюро Фонда им. Фридриха Эберта Райнхардт Крумм, что варианты возможного будущего Украины создавались на основе внутренних тенденций в стране. «Мы не стали рассматривать в этих сценариях Россию, как главную силу, которая влияет. Мы верим, что в первую очередь развитие событий будет зависеть от самой Украины. Поэтому во всех сценариях, Россия, безусловно, присутствует, но не в качестве главного актора», – уточнил также Крумм.

Сценарий «Предприимчивость» предполагает, что к 2027 году Украина становится «полностью децентрализованным, экономически развитым государством, прочно интегрированным в европейскую и мировую экономику».

Как считают авторы доклада, такой вариант развития событий может стать реальностью, если на выборах в конце 2018 года в Украине (на досрочных выборах в Верховную Раду) победит коалиция, «выступающая за политику быстрого экономического роста и реальной децентрализации государства, включая передачу политической и экономической власти регионам».

Сценарий также предполагает, что после выборов 2019 года нынешний глава государства Петр Порошенко покинет политическую арену, а полномочия президента будут значительно ограничены. Кроме этого, должно быть «серьезно ограничено влияние силовиков».

Россия, по этому прогнозу, чтобы «оживить отношения с Западом», прекращает помощь «повстанцев» на востоке Украины, «выполняя свой план по активизации экономического роста». В результате – к 2021 году Донбасс начинает процесс реинтеграции в Украину на основе функциональной автономии.

Согласно второму сценарию – «Процветание», как прогнозируют эксперты, Украина отказывается от «сильной президентской системы в пользу германской парламентской модели с влиятельным конституционным судом».

Примечательно, что этот вариант предусматривает эскалацию конфликта в Сирии, например, в результате столкновения американского и российского самолетов, после чего страны, преодолев «опасность ядерного конфликта», садятся за стол переговоров.

В результате Москва и Вашингтон «достигают соглашений о взаимовыгодных условиях разрядки», в частности, с повестки дня снимается вопрос о вступлении Украины и Грузии в ЕС и НАТО.

Кроме этого, согласно этому сценарию, на Украине появляется «мудрый» президент, которому к 2027 году удается решить кризис с ЛНР и ДНР и реинтегрровать Донбасс.

Третий сценарий – «Противоборство» – описывает менее радужную картину. Как полагают эксперты, существует вероятность того, что Украина останется «полем боя» для Востока и Запада. Порошенко, которому, согласно этому варианту развития событий, удается переизбраться на второй срок, но в итоге он все равно демонстрирует свою несостоятельность и в результате военного переворота теряет власть.

В этом случае, как считают эксперты, централизованная власть Киева практически не имеет возможности управлять страной, в Украине царит экономическая разруха.

Четвертый сценарий – «Прагматизм» – предполагает, что в 2019 году технократическое украинское руководство де-факто признает, что Крым «пока утерян, равно как и контроль над квазинезависимым Донбассом».

Киев делает упор на модернизацию промышленного и сельхоз секторов, а также туризма и «экономики знаний». После провала на выборах 2018 и 2019 годов Порошенко складывает с себя полномочия президента, а общество, уставшее от войны, перестает поддерживать военный конфликт в Донбассе, в результате чего, напряженность в регионе постепенно спадает.

Как отметил генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, то, что все четыре варианта развития событий предполагают уход Порошенко – закономерная тенденция. «В наших обсуждениях мы исходили из того, что удержание нынешнего статуса-кво очень затруднительно. Ситуация внутренне неустойчива и должна развернуться в ту или иную сторону. Это означает новую расстановку политических сил и приход к власти новых лидеров», – сказал он.

Кортунов также добавил, что эксперты учитывали данные опросов общественного мнения, которые показывают, что популярность нынешнего президента Украины невысока. «Мы не видели для президента возможность эту популярность как-то повысить. Ясно, что сдвиг в сторону большего радикализма вряд ли прибавит ему политических очков», – уточнил он.

Вместе с тем Кортунов обратил внимание, что в сценариях важны не столько конкретные фигуры, которые окажутся у власти в Киеве, сколько «векторы развития», которые они собой представляют.

Директор киевского Института глобальных трансформаций Алексей Семений согласился, что вероятность того, что Порошенко действительно сможет удержаться у власти еще на один срок – очень мала.

«По общему консенсусу мы видим, что шансы для его избрания малы. Да, конечно, он хочет (остаться у власти). Он и раньше хотел, и сейчас особенно хочет. Но это не значит, что у него получится», – сказал эксперт.

С его точки зрения, Порошенко повторяет ошибки всех предыдущих президентов Украины и этим обрекает себя на политическое изгнание.

«Если вы посмотрите на историю, это прослеживается и с 1991 года, как только кто-то один, как правило, президент, пытается сконцентрировать на себя большую часть власти, моментально против него формируется коалиция, которая отматывают ситуацию назад или просто его свергает. Мы не любим, когда кто-то один у нас сверху стоит и начинает указывать, как нам жить. Это столетиями уже. Такой у нас характер», – подчеркнул Семений.

«В Украине при всей возможной теоретической правильности подхода, когда в сложные времена нужно быть объединенными, этот элемент в политической системе не срабатывает. Даже сейчас у нас президент пытается под себя взять больше полномочий и уже начинается обратный тренд», – добавил он.

В то же время российский экономист, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин подчеркнул, что «расчёт на сильное гражданское общество» на Украине, который делают авторы доклада, вызывает сомнения.

«Я с 2004 года слушаю о том, какое замечательное гражданское общество на Украине. Но с тех пор гражданское общество себя никак не показало. Свобода в Киев пришла не из Брюсселя, а из Москвы и еще 25 лет гражданское общество тоже никак не показало», – сказал он.

Историк Виктор Мироненко считает, что прогнозирование развития ситуации в Украине, только исходя из внутренних тенденций в стране, не может полностью отражать ситуацию.

«Невозможно отвлечься от контекста. Как можно решать проблему преобразований российско-украинских отношений, если у нас нет на сегодняшний день общего представления о том, какими должны быть и будут международные отношения. Старая система разрушена, новая система не сформирована и никакого общего взгляда у экспертов в мире на то, что это должно быть – нет», – констатировал он.

Мироненко также отметил, что ЕС, куда так стремится Украина, также во многом претерпевает изменения, поэтому неизвестно, по каким правилам будет предложено играть Киеву.

По мнению Кортунова, для урегулирования конфликта три стороны – Украина, Россия и Запад – должны сделать первые и главные шаги.

«Для России очень важно признать субъектность Украины, как государства, украинского народа, как самостоятельного народа, украинской власти, как легитимной власти. Нужно завязывать с разговорами о киевской хунте, о том, что это марионеточный режим, который держится только на финансовые подачки Запада. Это неприемлемо в отношениях между двумя государствами», – подчеркнул Кортунов.

«Для Запада важно, чтобы Украина не рассматривалась в контексте политики в отношении Москвы. Украина не должна быть козырем для торга – мы помогаем Украине, потому что хотим наказать Путина. Сейчас такая точка зрения присутствует, как вы знаете», – продолжил эксперт.

По его мнению, Украина, на пути решения внутренних проблем, в первую очередь, должна понять, что необходимо единение общества.

«Для Украины, как мне кажется, очень важно признать, что кризис 2014 года хоть и привел к консолидации политической нации, не изменил плюралистического состава содержания украинского государства и общества. Украина является очень сложным государством», – подчеркнул он и добавил, что пока некоторые шаги украинского руководства вызывают вопросы.

По мнению Кортунова, сейчас, исходя из риторики, которая звучит с украинской и российской стороны, кажется, что налаживания отношений в обозримом будущем не предвидится. В то же время, он обратил внимание, что экономические связи между Москвой и Киевом до сих пор сохраняются. «Недавно были опубликованы официальные данные Киева по внешней торговле Украины за 2017 год. Россия с большим отрывом занимает первое место среди основных торговых партнеров Украины», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.02.18

Банки обяжут извещать клиентов о долге по кредитке после каждой операции. / ЧП в Подмосковье: телевизор снова убил ребенка. / Порошенко узаконил геноцид народа Донбасса. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»