Банк «Возрождение» заявил об отсутствии вкладов у братьев Ананьевых

Банк «Возрождение» опроверг сообщения о выводе из кредитной организации бизнесменами Ананьевыми 4,5 млрд рублей, которые, по данным газеты «Коммерсантъ», якобы вывозились на тележках ночью в конце декабря. В пресс-службе банка заверили, что финансисты не имели вкладов в «Возрождении».

«Алексей и Дмитрий Ананьевы никогда не имели вкладов в банке «Возрождение» и, соответственно, не могли производить по ним операций со снятием наличных, о которых написал «Ъ», ссылаясь на анонимные источники», – говорится в заявлении пресс-службы банка «Возрождение», которое цитирует РБК.

Как сообщал «Новый День», в своей публикации «Коммерсантъ» ссылался на несколько неназванных источников. Наличные, по данным издания, были сняты со счетов «то ли и в ночь на 28-е, то ли в ночь на 29-е декабря». По их данным, часть средств могла быть переправлена в «Возрождение» из «Промсвязьбанка». Один из собеседников отмечал, что наличные, которые были получены в долларах и евро, вывозили из банка в тележках.

Братья Ананьевы являются мажоритарными акционерами банка «Возрождение». После того как Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке», регулятор заявил об отсутствии претензий к банку «Возрождение», но Ананьевы должны сократить свою долю в нем до 10%, поскольку собственники санированных банков не могут контролировать другие банки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.02.18

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