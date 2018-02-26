«Нужны глобальные реформы»: как обезоружили российский биатлон

Впервые в истории Олимпийских игр российская национальная сборная по биатлону не выиграла ни одной медали, и лишь в одной гонке удалось финишировать в топ-10. Такой провал, несмотря на «допинговое давление», вновь заставил говорить о необходимости серьезных реформ в отечественном биатлоне, где даже винтовки для спортсменов теперь закупаются за рубежом.

23 февраля, в День защитника Отечества, триумфаторами мужской эстафетной гонки по биатлону стала сборная Швеции со своим финишером Фредриком Линдстрёмом. Серебро досталось норвежцам, а бронза атлетам из Германии. Наших биатлонистов, как известно, к гонке не допустили. Они довольствовались смешанной эстафетой 20 февраля, после которой Антон Бабиков заговорил о том, что в отечественном биатлоне «нужны глобальные реформы».

Конечно, немалую роль в случившемся сыграла антидопинговая истерия, адресно направленная против российских спортсменов. И дело не только в беспрецедентном психологическом давлении. Девятое место, которое заняла команда в общем зачёте, досталось ей, в том числе, и из-за неточной стрельбы. И хотя спортсмены благородно настаивают на том, что результаты зависят только от них самих, а не от царящей вокруг них атмосферы, глобальные перемены действительно назрели.

Психологическое и моральное давление испытывают все спортсмены. Независимо от национальной принадлежности. Но в истории отечественного спорта немало примеров, когда наши спортсмены подвергались массовой травле в зарубежных СМИ, попадали под прессинг международной спортивной бюрократии. И когда такое происходит, очень важна поддержка страны, надёжный тыл, опираясь на который можно преодолеть всё.

Сегодня мало кто, кроме разве что специалистов, историков спорта и особо увлечённых энтузиастов, знает, что когда биатлон был впервые включён в олимпийскую программу, он являлся военно-прикладным видом спорта и лыжники выходили на огневой рубеж с армейскими винтовками. Наши пользовались знаменитой винтовкой Мосина, трёхлинейкой.

И когда на первом чемпионате мира по биатлону в 1958 году ключевой для отечественной команды стала фраза «Стреляли советские спортсмены плохо», а спортивный обозреватель Фред Рессер считал, что Виктор Соколов не стал чемпионом только из-за плохой стрельбы, выводы были сделаны незамедлительно. На помощь сборной пришли сразу несколько оборонных предприятий. Наибольшего успеха добились ижевские оружейники под руководством конструктора Ивана Семёнова. Так появилась модель «Биатлон-59» на базе всё той же Мосинки, но с рядом важных изменений в конструкции. Как результат, первая олимпийская медаль (бронза) в Скво-Вэлли (1960), взятая легендарным Александром Приваловым. И всего четыре года спустя первое олимпийское золото Владимира Меланьина.

Но самое большое потрясение в мире биатлона случилось в 1976-м, когда на Конгрессе UIPMB в Заафельде был поднят вопрос «о безопасности». Лыжникам предложили перейти на малый калибр и сократить расстояние до мишеней со 150 метров до 50-ти. Все прекрасно понимали, что малые калибры лоббируют немцы и австрийцы, на протяжении многих лет разрабатывавшие именно малокалиберные винтовки. Но триумф немецкого не состоялся. Ижевские оружейники ответили разработкой уникальной для своего времени образца «БИ-7». Сегодня в это трудно поверить, но до 90-х ижевские винтовки пользовались широкой популярностью у спортсменов всего мира, заслуженно занимая ведущие позиции. Как же случилось, что былая слава ижевцев померкла и сегодня «Аншутц» занимает 95% рынка?

Обычно, отвечая на этот вопрос, эксперты произносят общие фразы о «лихих 90-х», когда резко упали объёмы оборонных заказов, внезапно износилось оборудование, до того выпускавшее образцы, доминировавшие на мировом рынке. Эти доводы можно было бы принять, если бы не пара «но». Во-первых, производство спортивного оружия не настолько завязано на гособоронзаказы, чтобы полностью от них зависеть. Во-вторых, у ижевцев, в отличие от других оружейных заводов, имелся солидный объём заказов и, как следствие, стабильный сбыт именно в сегменте спортивного и охотничьего оружия.

Дело в том, что в своё время ключевым деловым партнёром ижевских разработчиков и производителей оружия (заводы «Ижмех» и «Ижмаш») стал владелец крупнейшей в России сети оружейных магазинов «Кольчуга» московский бизнесмен Михаил Хубутия. И он стал не просто крупнейшим оптовым покупателем ижевской продукции, обеспечившим её стабильный сбыт не только в России, но и за её пределами. Руководителями ижевских заводов стали люди Хубутии, во всём ему послушные исполнители. Благодаря этому, близкий друг тогдашнего московского мэра Юрия Лужкова приобретал ижевское оружие по себестоимости. Конкурентам же оно продавалось по заоблачным ценам (иногда в продаже и вовсе отказывали по надуманным предлогам).

Пока торговая империя Хубутии росла, заводы не получали практически никакого дохода. В 2013 году оклад инженера первой категории на «Ижмехе» составлял 4300 рублей. Неудивительно, что оружейные мастера, представители ижевского завода, сопровождавшие нашу сборную по биатлону на всех соревнованиях, также исчезли как явление.

А в 2014 году на выставке «Оружие и охота» в Гостином Дворе и вовсе случилось немыслимое. Посетители не увидели стенда «Ижмаша». Потому что его не было. У завода не хватило средств на участие. Кстати, организатором выставки является все тот же Михаил Хубутия. А его компания «Шатёр» на тот момент безраздельно владела Гостиным Двором.

Итогом такого «взаимовыгодного» сотрудничества стало банкротство ижевских заводов. Спасти их смогло только государство, объединившее предприятия под эгидой концерна «Калашников». Но время было упущено: на начало 2018 года, по оценкам экспертов концерна, доля отечественных винтовок в расширенном составе сборной России по биатлону не превышает 50%, а лидеры, включая Антона Шипулина, предпочитают австрийские образцы.

Сегодня концерн «Калашников» пытается вновь вернуться на рынок спортивного оружия, перевооружить отечественных чемпионов русскими винтовками. И важно не допустить, чтобы оружейные бароны вновь вмешались в государственную программу поддержки отечественного спорта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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