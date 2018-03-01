Россия без «травматов»: владельцам оружия усложнят жизнь

Массовое использование травматического оружия в России становится проблемой. Информация о стрельбе на улицах, а также трагические последствия, которые влечет неумелое обращение с этим средством самообороны, вскрывают, в том числе, пробелы в законодательстве и ставят вопрос, нужно ли ужесточить контроль над владельцами оружия. Если экспертное сообщество практически единогласно в том, что надзор в этой сфере должен быть более жестким, то рычаги этого надзора вызывают споры при обсуждении соотвествующих законопроектов.

По словам адвоката, руководителя экспертно-аналитического центра «ProПраво» Сергея Афанасьева, «кроме проблем, травматическое оружие в обществе ничего не создает», при этом получить лицензию на его владение в России очень просто.

«Нужно получить медицинские справки, которые приобретаются даже в платных клиниках, и справку в психнаркодиспансере – что человек не состоит на учете. После этого пройти курсы – 6 часов, из которых 3 часа – теория. Потом сдать экзамен из 10 вопросов, причем правильно ответить нужно на 9 из них. Вот и вся процедура. Никакой сложности получить это оружие нет», – констатировал он.

При этом, как отметил эксперт, практика показывает, что люди, по большей части, приобретают травматическое оружие для развлечения, как игрушку.

«Но когда он (травматический пистолет) имеется, человек уже рассчитывает, что он есть и в какой-то момент, даже в бытовой ссоре, может его применить», – сказал Афанасьев.

В этой связи он подчеркнул, что в действующем законодательстве обращение с травматическим оружием регулируется достаточно слабо.

«У нас не предусмотрено уголовной ответственности за незаконное приобретение травматического оружия, только административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей. У нас весь контроль возлагается на лицензионно-разрешительный отдел, который должен контролировать, чтобы срок лицензии 5 лет не истек, и человек за 90 дней до её конца обратился за продлением, и чтобы пистолет был вписан в лицензию», – отметил Афанасьев.

Вместе с тем он выразил уверенность, что жесткий контроль должен быть со стороны участковых, которые знают, где и у кого есть это оружие.

Как отметил член Общественной палаты РФ, председатель правления «Федерального координационного центра руководителей охранных структур» Александр Козлов, еще одним важным нюансом в данном случае является своевременный вывод из пользования травматического оружия у лиц, которые по каким-либо причинам перестали отвечать требованиям федерального законодательства.

«Кратовский стрелок в Подмосковье – житель из охотничьего оружия совершил убийства, а потом выяснилось, что он длительное время уже злоупотреблял алкоголем, и участковый об этом знал, – сказал он.

Козлов считает, что если владелец оружия по какой-либо перестал причине перестал соответствовать нормам закона, то оружие у него должно изыматься. «Например, человек поставлен на учет как наркоман или появились какие-то психиатрические противопоказания. Информация должна своевременно поступать», – добавил он и обратил внимание, что здесь в значительной степени «мешает позиция Минздрава».

Депутат Госдумы Денис Парфенов согласился, что «обмен информации между ведомствами действительно остается неурегулированным».

«Сейчас существует позиция, что есть врачебная тайна, и нельзя передавать данные о наркологическом или психических состояниях граждан в ведомства», – напомнил он.

Член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев со своей стороны обратил внимание, что, кроме медицинских «барьеров», для желающих стать владельцем травматического оружия нужно ввести и дополнительное страхование.

«После ужесточения медицинского освидетельствования через некоторое время могут быть найдены пути обхода, а вот материальная нагрузка на человека в ежегодной форме, это будет и первичный фильтр, а во-вторых, запустит такой вариант ежегодного мониторинга человека, насколько он с этим оружием грамотно обращается», – сказал Николаев.

По его мнению, это может быть аналог гражданского страхования, связанного с лимитом обучения, техническими характеристиками оружия и последствиями его применения. «Это заставит человека задуматься о том, а нужен ли ему в распоряжении этот предмет», – продолжил он.

Кроме этого, как считает Афанасьев, необходимо повышать правовую культуру граждан.

«Правовое сознание наших граждан, обладающих этим оружием, очень низкое. Они не знают ни порядка общения с этим оружием, ни ответственности за то, как нужно его хранить и применять», – сказал он.

Директор аналитического центра «СтратегPro» Александр Ведруссов согласился, что владельцы травматического оружия зачастую незнакомы с «элементарными юридическими нюансами». «Начиная с пределов допустимой обороны: что нельзя совершать преступления, которые превышают по своей тяжести действия, которые осуществляются против обороняющегося. Кто-то считает, что если у них пытаются отобрать мобильный телефон, он может, грубо говоря, взять и пристрелить человека», – пояснил эксперт.

Как отметил Парфенов, владельцы оружия действительно из-за недостаточности знаний часто оказываются на скамье подсудимых. «Нет четких данных, которые бы однозначно подтверждали, что распространение данного вида средств самообороны действительно способствуют тому, что граждане оказываются в состоянии себя защитить в случае возникновения опасных ситуаций. Те люди, которые планировали защититься, потом оказываются под следствием, потому что группа нападавших дает свидетельские показания и жертва превращается в нападающего», – сказал он.

Вместе с тем, как считает Афанасьев, также необходимо повышать уровень культуры обращения с оружием. «6 часов (на подготовительных курсах) – это незначительно. Для самообороны, на мой взгляд, хорошо справляются и газовые баллончики и электоршокеры. Потому что, если совершается нападение, оно вряд ли совершается с предупреждением. Человек чаще всего не успеет воспользоваться этим оружием. Но существуют заинтересованные стороны, которые лоббируют полное разрешение оружия. Это те, кто непосредственно занимаются реализацией и продажей этого оружия, они лоббируют, чтобы гражданам было разрешено приобретение этого оружие без всяких препятствий», – отметил он.

В то же время, как считает заместитель директора Высшей школы государственного администрирования МГУ, доцент военной кафедры специальных дисциплин факультета военного обучения при МГУ, подполковник в отставке Сергей Сафронов, жесткая правовая система не приводит к более грамотному обращению с травматическим оружием. По его мнению, этому нужно обучать с детства.

Так или иначе, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко полагает, что в вопросах с оружием государство должно «определится само: оно в состоянии защитить людей и выполнять свои обязательства или оно отдает возможности самозащиты в руки человека и признается в своей недееспособности».

«Вопрос необходимо решать не путем маневрирования законодательством, а путем определения общего подхода. Это проблема, которая не решается путем введения страхования или дополнительного медицинского освидетельствования. Если у вас дома лежит пистолет, вы хотите из него пострелять. Если вы из него постреляли один раз, вы хотите сделать это еще раз», – сказал он.

Ищенко обратил внимание, что на Украине законодательство более жестко регламентировало, кто мог получить лицензию на владение травматическим оружием, однако это не сыграло роли и в итоге в стране количество нелегального огнестрельного и травматического оружия исчисляется, возможно, не одним миллионом.

«Если государство не в состоянии контролировать выполнение собственного законодательства, то неважно, какое это законодательство», – подчеркнул он.

При этом, как отметил адвокат, постоянный эксперт группы по разработке законопроектов в Госдуме РФ и Мосгордуме Кирилл Иванов, большинство жителей страны выступают за ограничение или запрет травматического оружия. «Маленькая доля заинтересована в оружии. Чаще всего травматы применяется не для самообороны, как говорят лоббисты, а для нападения», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.03.18

Журналистка «КП» обвинила в домогательствах высокопоставленных чиновников. / Черный рынок лекарств от рака: в офисе концерна Roche в Москве прошли обыски. / Власти Таиланда предъявили новое обвинение секс-тренерам из России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»