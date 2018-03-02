В Подмосковье суд выселил из квартиры собаку

В подмосковном Можайском районе суд вынес решение о выселении собаки из квартиры. Всему виной – громкий лай 8-летнего риджбека по кличке Ной и жалобы на него соседей, передает «РЕН-ТВ».

Сообщается, что жильцы не поленились собрать доказательства «преступления» – зафиксировали уровень шума, который превысил 30 децибел. После этого соседи и подали в суд, и приставов обязали лишить Ноя жилья.

Однако владельцы пса отказываться от него не намерены и обвиняют соседей в клевете и провокациях.

По словам адвокатов, формально приставы должны взять собаку на руки и вывести во двор, а дальнейшая ее судьба их не волнует.

«Эта проблема очень непростая, как это решение исполнить. И здесь надежда на то, что все-таки владельцы собаки и соседи найдут компромисс», – пояснил адвокат Олег Павлович.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.03.18

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