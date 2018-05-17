Кремлю «развязали руки»: Госдума убрала всю конкретику из законопроекта о контрсанкциях

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях против США и других иностранных государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после внесенных поправок из него была убрана «вся конкретика».

Стоит отметить, что первоначальной редакции правительству РФ предоставлялось право на 16 ответных мер, сейчас – их шесть. В частности, исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. При этом депутатами неоднократно подчеркивалось, что контракции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналогов которых в России не производится, в том числе на лекарства.

В то же время документ разрешает вводить и иные меры «в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку».

Также была отклонена поправка фракции ЛДПР, по которой предлагалось присвоить законопроекту имя Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этой связи запросил письменное согласие лидера либерал-демократов.

«Есть у вас его согласие в письменном виде? Сейчас сделаю – это не ответ. Когда оформите, к этому вопросу вернемся», – сказал Володин и попросил депутатов учесть при голосовании, что письменное разрешение отсутствовало.

Третье чтение запланировано на 22 мая.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.05.18

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