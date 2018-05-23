Снижение акцизов на бензин не приведет к падению цен: возможен «незначительный» рост

Правительство РФ приняло принципиальное решение о снижении акцизов на автомобильное топливо не позднее 1 июня. Однако, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, падения цен на бензин ожидать не следует.

«В понедельник было принято согласованное, достаточно консолидированное решение о необходимости снижения акцизов на моторные топлива. Это должно произойти не позднее 1 июля», – сказал он в интервью «Россия 24».

Козак сообщил, что цена на дизельное топливо будет сокращена на 2 тысячи рублей с тонны, а на бензин на 3 тысячи рублей с тонны от действующего размера акциза, передает «Интерфакс».

По словам вице-премьера, это позволит «стабилизировать цены на рынке», однако он предупредил, что падения цен не произойдет.

«Отрицательного значения (падения цен), естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо», – отметил Козак.

Он также добавил, что снижение акцизов приведет к «выпадению» из бюджета примерно 100 млрд рублей, однако отметил, что они будут компенсированы из других источников.

Как уточняет «Коммерсантъ», из-за «влияния и других факторов» на цены на бензин, возможен даже «совсем незначительный» рост.

Напомним, осенью 2017 года Минфин настоял на необходимости повышать акцизы на топливо в 2018-2020 годах. С 1 января акциз на бензин вырос на 10,7%, до 11,213 тысячи рублей за тонну, на дизель – на 12,7% до 7,655 тысячи рублей за тонну.

Накануне правительство поручило Минфину, Минэнерго и ФАС до 28 мая подготовить проекты федеральных законов о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо на фоне значительного роста розничных цен.

В начале апреля стало известно, что независимые продавцы нефтепродуктов направили премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором пожаловались на резкий рост цен на бензин и дизельное топливо на оптовом рынке и угрозу банкротств в своих рядах. Причинами неконтролируемого роста оптовых цен, по мнению продавцов, стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть. Нефтяным компаниям стало выгодней продавать бензин за границу. с 19 марта крупнейшие нефтепроизводители продают 20 тысяч тонн автобензина ежедневно, что втрое ниже декабрьского показателя. Трейдеры при этом прогнозируют, что биржевые цены на нефтепродукты могут скакнуть еще выше из-за увеличения спроса в весенне-летний период, масштабных весенних ремонтов на российских НПЗ и весенних полевых работ.

В Костроме автомобилисты устроили протестную акцию против резкого роста цен на бензин. За неделю топливо в городе взлетело в цене почти на 5 рублей. На ряде заправок бензин марки АИ-92 приближается к 43 рублям за литр, АИ-95 – к 44 рублям, дизтопливо – к 45 рублям. Чтобы выразить свое негативное отношение к непрекращающемуся удорожанию топлива, сотни водителей на городских улицах одновременно нажали на гудки.

Москва, Мария Вяткина

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