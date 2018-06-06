Власти подготовили россиянам тарифный скачок

В 2019 году в России возможен резкий рост тарифов на электроэнергию, благодаря новой методологии формирования сбытовых надбавок, которую ФАС России утвердила 21 ноября 2017 года. Как сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена РФ, аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей заручился поддержкой Генпрокуратуры, которая намерена расширить проверки обоснованности повышения расценок.

«Надеемся, что результаты предстоящих проверок дадут весомые основания для того, чтобы методологию изменить. В противном случае с 2019 года цены на электричество подскочат еще сильнее», – отметил директор «Центра мониторинга и контроля за ценообразованием» Алексей Малоземов.

По словам заместителя начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики ГП Максима Умрихина, в 2017 году уже проходили проверки на территории четырех регионов РФ – в Пензенской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Краснодарском крае. Тогда было выявлено необоснованное завышение сбытовой надбавки в сумме более 3 млрд рублей.

Напомним, с 1 июля 2018 года для них будет начинает применяться новый так называемый эталонный принцип расчета тарифов, который предполагает отказ от расчета по методу «затраты плюс». Вместо этого вступает в силу правило регулируемой маржи на 1 кВт/ч реализуемой энергии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

Роскосмос предложил частным компаниям прибраться на орбите. / Готовим корзины: дождливая погода обеспечит грибной урожай в Подмосковье. / Губернаторские выборы: эксперты назвали самые проблемные для власти регионы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»