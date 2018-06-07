Бензин по 70 рублей: экономист оценил планы и действия правительства РФ

Рост цен на автомобильное топливо в России не остановится после заявленных правительством РФ мер по стабилизации ситуации. Как считает известный экономист Никита Кричевский, в ближайшие годы стоимость бензина продолжит подниматься и к 2024 году достигнет уровня в 70 рублей за литр.

По оценке эксперта, ответственность за рост цен на бензин лежит на минфине РФ, который «всеми правдами и неправдами спихивает свою вину на нефтяников». Ведомство, решая проблему пополнения казны, налоговым маневром создает условия для дефицита на внутреннем рынке.

Кричевский напомнил, что бюджет верстался год назад, цена нефти закладывалась в $40 за баррель, и остро стоял вопрос о наполнении казны. «Отсюда рост НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в 1,5 раза и акцизов – в два. Кто ж знал, что цена (нефти) уйдет к $80, бензин в Европе резко подорожает, снижение пошлин в 10 раз (с 2014 года) создаст самые сладкие условия для экспортеров, нарастивших экспорт с начала года на 48%, а внутренне потребление станет убыточным? Рынок, мать его», – прокомментировал в Facebook ситуацию на топливном рынке Кричевский.

По словам экономиста, минфин РФ рассчитывал в результате налогового маневра – рост НДПИ с одновременным снижением экспортных пошлин – суммарно получить 1,6 трлн рублей. Между тем, по итогам только этого года «прибыток может составить до 2,7 трлн».

«Вот почему Козак говорил о «сбалансированном бюджете», – отметил Кричевский. – Предложение о снижении акциза до конца года пока не принято, а цены замерли директивно. С нового года ценовое ралли может возобновиться».

Задаваясь вопросом, кто меняет правила игры, Кичевский напомнил, что изначально с ростом НДПИ также должны были снижаться и акцизы. «Если бы Минфин держал слово, то сегодня акциз на бензин был бы 4,5 тыс рублей за тонну, по факту – 11 тысяч», – считает Кричевский.

«Обнуление пошлин к 2024 году приведет к тому, что бензин подорожает минимум до 70 рублей за литр», – сделал неутешительный прогноз экономист.

«Неизвестно, кто больший враг: коварный Запад со своими санкциями или лицемерный минфин с шизофреническим налоговым маневром», – заключил Кричевский.

Как сообщал «Новый День», автомобильное топливо в России дорожает второй месяц подряд. Правительство РФ пообещало снизить топливные акцизы, но стабилизировать рынок не удалось. За неделю, с 29 мая по 4 июня, цены на бензин вновь выросли на 1,4%, на дизельное топливо – 1,2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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