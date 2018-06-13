Точечные субсидии не спасут: цены на нефтепродукты в России вырастут еще больше

Правительство РФ снова пытается решить нарастающую проблему на отечественном топливном рынке с помощью точечных «инъекций». Однако налоговый маневр в нефтяной отрасли, который официально призван снизить градус социального недовольства из-за заоблачных цен на бензин, может привести к тому, что нефтепродукты подорожают еще сильнее, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, документ, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, предполагает, что в 2019-2024 годы экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут постепенно снижаться до нуля, при этом НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть будет расти. По планам правительства, экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на нефть для переработки вырастут. За следующие шесть лет бюджет планирует получить от маневра дополнительно 1,6 трлн рублей.

Чтобы избежать внутреннего роста цен бензин, Минфин РФ планирует субсидировать нефтеперерабатывающие заводы с помощью отрицательного акциза. В частности, предприятиям, у которых на производство товарного бензина 5-го класса (массовая доля серы не более 10 мг/кг): приходится более 10% первичной переработки, положен отрицательный акциз около 3 тысячи рублей на тонну перерабатываемого сырья.

Заводам, у которых глубина переработки меньше, полагается отрицательный акциз «только для бензина» исходя из нормы выпуска в 10%. НПЗ, которые не производят товарный бензин, останутся без такой поддержки.

Кроме этого, будет введен «плавающий акциз», который должен будет частично защитить внутренний рынок от колебаний цен на нефть и курса рубля. Маневр предусматривает, что если стоимость поставки на экспорт с учетом пошлины и затрат на транспортировку будет превышать цену бензина или дизтоплива, то государство из федерального бюджета компенсирует заводу половину разницы.

Согласно оценке экспертов, соответствующий налоговый маневр, приведет к росту оптовой цены на бензин и дизтопливо примерно на 400 рублей на тонну в год – 0,8%, или примерно по 0,3 рубля на литр. При этом рост цен на другие нефтепродукты вероятнее всего будет еще ощутимее. На битум и мазут цена взлетит на 50%, кроме этого, значительно увеличится стоимость авиакеросина и судового топлива (около 15%).

В то же время, как отмечают участники отрасли, цены на авиакеросин уже достигли своего «потолка» – дальше повышать нельзя, так как тогда иностранные авиакомпании перестанут заправляться в РФ.

Возможно, что для решения этого вопроса может быть выделена отдельная субсидия.

Как пишет «Ъ», в результате манёвра не решается «стратегическая проблема» в отрасли. Из-за роста налоговой нагрузки нефтекомпании будут вынуждены либо увеличить внутренние цены, либо сократит свою маржу и стать операционно убыточными. В последнем случае их загрузка будет снижаться, что может привести к дефициту топлива в отдельных регионах.

Сейчас правительство замораживает цены на АЗС по договоренности с нефтяными компаниями, угрожая в случае невыполнения повысить экспортные пошлины на нефтепродукты – те самые пошлины, от которых оно хочет избавиться по итогам маневра.

Так или иначе, 9 июня Минфин уже разослал участникам процесса законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Предполагается, что 14 июня документ будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, через неделю – на заседании правительства, затем он будет внесен в Госдуму.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», осенью 2017 года Минфин настоял на необходимости повышать акцизы на топливо в 2018-2020 годах. С 1 января акциз на бензин вырос на 10,7% до 11,213 тысячи рублей за тонну, на дизель – на 12,7% до 7,655 тысячи рублей за тонну. После весеннего скачка цен на топливо правительство РФ было вынуждено с 1 июня снизить акцизы.

Примечательно, что в рамках «прямой линии» глава государства признал, что резкий рост цен на автомобильное топливо произошел из-за неправильного регулирования.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.06.18

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