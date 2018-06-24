Рост цен на топливо в России аукнется подорожанием турпутевок

Одним из негативных последствий резкого роста цен на топливо в России станет подорожание туристических путевок. Как считает советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин, повышение стоимости отпуска, как минимум, на 10% нужно ожидать ближе к зиме.

«Топливо дорожает, что приведет к изменению цен в туризме. На туристах, которые уже оплатили свои туры, это никак не отразится», – цитирует представителя Ростуризма «Прайм».

По оценке Горина, в перспективе, если динамика роста цен на топливо продолжится, туристический продукт подорожает, так как с подорожанием энергоносителей повышается стоимость на продукцию и услуги во всех смежных отраслях.

«Пока ценовых изменений в стоимости туристического продукта нет и до конца лета не ожидается, но в более долгосрочной перспективе они обязательно начнутся, так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет», – отметил Горин.

«Если рост цен на топливо в стране продолжится, то это приведет уже в осеннем и зимнем сезоне к повышению цен на туристический продукт. Если этот процесс не остановить, то ближе к зиме цены придется скорректировать минимум на 10%», – полагает советник главы Ростуризма.

Ранее Российский топливный союз (РТС) ранее обратился с открытым письмом к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой дать поручение, чтобы обеспечить справедливые цены на оптовом и розничном рынках моторного топлива. Поводом послужил беспрецедентный, как считает союз, рост оптовых цен на автомобильные бензины и дизельное топливо. В обращении РТС негативно отозвался о реакции ответственных регуляторов на ситуацию и предупредил о возможных негативныз последствиях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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