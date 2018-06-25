«Неуправляемые» цены: бензин активно дорожает на Дальнем Востоке

Цены на автомобильное топливо и авиакеросин продолжают повышение. Несмотря на снижение темпов роста, фиксируется их значительный рост на Дальнем Востоке, следует из исследования информационно-аналитического центра «Кортес».

В рознице с 18 по 22 июня, как и неделей ранее, подорожал только бензин «Нормаль-80» – на 3 копейки до 38,74 рубля за литр. Остальные марки бензина на розничном рынке продолжили дешеветь лишь на 3-4 копейки, что почти не заметно для автолюбителей.

При этом на Дальнем Востоке розничные цены на бензин и дизтопливо существенно увеличились, передает «Прайм». «Нормаль-80» подорожал на 9 копеек до 38,19 рубля за литр. Причем только эта марка в регионе оказалась дешевле, чем в среднем по РФ. Остальное топливо дороже среднероссийского уровня. «Премиум-95» за неделю подорожал на 17 копеек до 45,33 рубля, «Регуляр-92» – на 15 копеек до 43,57 рубля, летнее дизтопливо – также на 15 копеек до 47,63 рубля.

Оптовые цены продемонстрировали разнонаправленную динамику. Бензин «Премиум-95» подорожал на 0,13% до 51,868 тысячи рублей за тонну. Остальные марки подешевели: «Регуляр-92» – на 0,03% до 50,654 тысячи рублей за тонну, «Нормаль-80» – на 3% до 42,09 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин продолжила расти: в оптовом сегменте она увеличилась на 0,02% – до 46,859 тысячи рублей за тонну, в аэропортах она поднялась на 0,97% – до 57,067 тысячи рублей за тонну.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.18

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