Русская православная Церковь обязана заступиться за народ и выступить против антисоциальной пенсионной реформы, которую проталкивает «узкий околоэкономический блок» правительства РФ, в том числе глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии протоиерей Всеволод Чаплин.

Он подчеркнул, что государство должно искать средства для пополнения не в карманах своих граждан, а в других источниках финансирования.

Православная общественность против

Как считает Чаплин, пенсионная реформа – «самый что ни на есть церковный вопрос».

«Отношение к пенсионной реформе взвешенное, прежде всего, оно связано с тем, что Церковь на всех уровнях не должна на эту тему молчать. Это самый что ни на есть церковный вопрос, потому что он волнует людей, он относится к их личному и социальному самочувствию, он является самым прямым поводом для заступничества Церкви о народе перед властью. Более прямого повода трудно себе представить», – сказал протоиерей.

Чаплин обратил внимание, что Совет православной патриотической общественности на днях опубликовал заявление, в котором предлагаемое правительством РФ повышение пенсионного возраста поверглась жесткой критике. В обращении православные общественники выражают недоумение, что официальные представители РПЦ до сих пор хранят молчание по поводу антинародной реформы.

«К сожалению, церковное священноначалие официально не промолвило о возникшей серьезнейшей проблеме ни слова, что контрастирует с обилием общественно значимых заявлений в 1990-х и 2000-х годах. Похоже, возвращаются времена «молчащей Церкви», – говорится в заявлении и обращается внимание, что в защиту народа звучат голоса рядовых священнослужителей.

Пенсионная реформа провоцирует массовый протест

Как считает Чаплин, необходима широкая дискуссия по пенсионной проблеме. «Нужно чтобы они (инициаторы реформы) поговорили с теми, кого коснется эта реформа, а также врачами, социологами, специалистами в области труда, психологами, демографами. У нас экономисты умеют только друг с другом совещаться, а значительную часть общества воспринимают как профанов, недостойных к диалогу», – подчеркнул он.

По его мнению, несмотря на то, что ответственность за исполнение будет ложиться на государство, необходимо понимать, кто в действительности стоит за предложением повысить пенсионный возраст.

«Известны инициаторы этой реформы – это ведомство экономического блока, окружение господина Кудрина. Прежде всего, вот эти люди должны вести прямой диалог с народом – при этом желательно при участии Церкви и других религиозных общин. А не так, что проект предложили, спрятались за спину президента и ряды парламента», – сказал Чаплин.

Примечательно, что в заявлении Совета православной общественности отмечается, что реформа «вопиющим образом» противоречит предвыборным обещаниям президента РФ, что в свою очередь «грозит подорвать доверие народа, не мытьем, так катаньем, выведя на «майдан» социально обездоленных и в очередной раз ограбленных граждан».

Совет православной общественности подчеркивает, что в свете последних предложений, звучавших «сверху», даже самые осторожные аналитики начинают «говорить о заговоре, направленном на окончательный демонтаж России как единого государства, продолжение ее распада, начатого в 1991 году». «Продвигаемая ныне реформа единодушно оценивается ими как одновременно аморальная и деструктивная», – отмечается в заявлении.

Аргументы за реформу вызывают большие вопросы

По мнению Чаплина, некоторые аргументы власти за реформу «нельзя не услышать», так как нагрузка на экономику сейчас действительно сильная, в том числе потому, что часть людей в совокупности работают меньше лет, чем «находятся на иждивении».

«Если и дальше так будет, экономика, в конце концов, опрокинется. Нужно заниматься расчетами – это очевидно. Но как выходить из этой ситуации?… Надо решать власти и народу вместе, а не только на основе рекомендации узких околоэкономических кругов», – считает протоиерей.

По мнению представителей православной общественности, в ключе последних событий правительство РФ напоминает «дурного сына, презирающего своих престарелых родителей и готового скорее вообще перестать их содержать, выполняя свой сыновний долг, но никак не умерить свои удовольствия».

«Правительство обосновывает свои планы разговорами о том, что в бюджете нет денег. Это ложь. Ниоткуда не видно, чтобы российский бюджет за последнее время испытывал качественно новые трудности для своего пополнения, поскольку цены на нефть и газ не падают, а даже растут, а стоимость рубля по отношению к доллару и евро существенно не меняется», – говорится в тексте заявления Совета.

«Не следует ли находить их (финансовые ресурсы) не путем беззастенчивого ограбления наиболее социально не защищенных граждан, а за счет повышения эффективности производства в целом, а также за счет сокращения гигантских коррупционных схем по «распилу» бюджета?» – задаются вопросом представители Совета православной общественности.

Комментируя этот аспект, Чаплин отметил, что представленное обоснование реформы вызывает очень много вопросов. «Нас сейчас пугают, что если люди не будут работать до 63 и 65 лет, их места займут мигранты. Так вот – эти места уже давно заняты. Меня неоднократно спрашивали прихожане, что делать, если нет ни пенсии, ни работы. Большое число людей даже в 40-45 лет оказываются уволенными и не могут найти новую работу – на квалицированную их больше не берут, а места грузчиков и дворников заняты мигрантами», – отметил он.

Чаплин также выразил уверенность, что государству необходимо взять под контроль сырьевые компании. «Вот главный вопрос – неужели у государства нет других источников пополнения бюджета? Я убежден, что прибыли сырьевых компаний нужно лимитировать и ограничить их в добыче и переработке сырья и очень умеренными зарплатами», – считает протоиерей.

Кому из «защитников народа» нельзя доверять

По мнению Чаплина, негативным аспектом нарастающего протеста против пенсионной реформы становится то, что «ситуацией будут пользоваться некоторые политические силы в своих узких интересах».

«Самое смешное – что сегодня на сторону народа вдруг пытается встать некая часть ультралиберальной оппозиции, которая всю жизнь говорила о необходимости поднятия пенсионного возраста и выступала за сокращение социальных обязательств государства», – отметил он.

«Я бы больше доверял позиции не тех, людей, которые выйдут на акции политических структур, а тех, которые будут участвовать в профсоюзных акциях или будут оперативно организовываться на региональном и местном уровне, если такое произойдет», – подчеркнул протоиерей.

Чаплин считает, что акциям протеста, которые будут инициированы из Москвы, «особенно, политиками-либералами, которые сами всегда выступали за превращение народа в рынок», веры гораздо меньше.

«Если абстрагироваться от этих политических движений, можно предположить, что большое количество людей эти акции поддержит, кто участием, кто – публичным высказыванием симпатии. Люди имеют право на мирный протест», – заключил протоиерей.

Москва, Мария Вяткина

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