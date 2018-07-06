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Пятница, 6 июля 2018, 13:21 мск

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Ждем ускорения инфляции: ФАС подняла цены на газ на 3,4%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение поднять на 3,4% оптовые цены на газ, добываемый «Газпромом». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, индексация уровня оптовых цен на 3,4% соответствует проводимой ФАС России политике «инфляция минус».

«Решение ФАС России соответствует параметрам одобренного правительством РФ Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, и плановый период 2019 и 2020 годов», – сказал он.

В ведомстве также отметили, что вопрос «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации» был рассмотрен на заседании правления ФАС России 3 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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