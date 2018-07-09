Власти Туниса загнали страну в террористическую ловушку

На Севере Африки появляется новая горячая точка – Тунис. В стране снова прогремел теракт, который всколыхнул не только саму арабскую страну, но и всю мировую общественность.

По разным данным, от 6 до 8 военных погибли в результате нападения боевиков на границе с Алжиром. И, несмотря на то, что МВД Туниса заявляет о том, что террористам будет нанесен «быстрый и эффективный» контрудар, проблема безопасности в стране снова стала первоочередной.

Так, в апреле минувшего года глава МВД Туниса Альхади Алмадждуб утверждал, что в рядах террористических группировок за рубежом воюют 3000 тунисцев. Многие эксперты тогда не согласились с его оценками, отметив, что только в Сирии в рядах запрещенной в РФ группировки «ИГ» воюют порядка 6 тысяч выходцев из Туниса. И такое расхождение в оценках свидетельствует о низкой эффективности работы спецслужб арабской страны. Каждый неучтенный боевик – это потенциальная угроза. В чем все и смогли убедиться в минувшее воскресенье.

Надо предполагать, что по мере дальнейшей стабилизации ситуации в Сирии, Ливии, Йемене и других оплотах терроризма, теракты в Тунисе будут происходить все чаще. Во многом этому способствует и внутренняя ситуация в стране. Из-за тяжелой социально-экономической и политической обстановки тунисцы все чаще находят утешение в религии, а точнее, в радикальном исламизме. И власти смотрят на эту проблему сквозь пальцы – президент Туниса Бен Али не в состоянии нащупать золотую середину между светским и религиозным государством. Он подыгрывает сторонникам и того, и другого, из-за чего борьба с распространением радикальных исламистских идей идет из рук вон плохо.

Источник: tvc.ru

На сегодняшний день основная часть сил безопасности Туниса брошена на защиту туристических районов страны. Представители МВД после кровавого теракта 2015 года, в результате которого погибло около 40 туристов, окружили отели и достопримечательности кольцом безопасности, но и его назвать непреодолимым не получается. Так, в конце мая из-за протестов местных жителей в «заложниках» оказались российские туристы, отправившиеся на экскурсию в Сус. Участники инцидента отделались испугом, но далек ли тот день, когда протестующие тунисцы выйдут на улицы не с плакатами и лозунгами, а с оружием?

Этот вопрос должен задавать себе каждый, кто намерен посетить Тунис с туристическим или каким-либо другим визитом. Страна нестабильна уже более 7 лет. Став первой скрипкой во время Арабской весны, Тунис до сих пор не нащупал устойчивое дно и сильно окрасился в черные цвета.

Слабость власти, ее вопиющее бездействие, а подчас и подыгрывание радикалам делает Тунис опасной страной. Она стала еще одной зияющей язвой на карте мира, отравляющей жизнь не только себе, но и соседним странам. Тунис уже давно экспортирует террористов в горячие точки Северной Африки и Ближнего Востока, но достается и Европе. Пока этот процесс не столь заметен, но если власти Туниса не возьмут ситуацию внутри страны под контроль, то Европу вскоре захлестнет волна тунисских джихадистов. К слову, судя по последним событиям на границе с Алжиром, все именно к этому и идет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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