«Финансовая зависимость»: Россия начала сокращать внешний долг

С начала 2018 года внешний долг России снизился на $32,6 млрд (6,3%) и на 1 июля, по оценке Банка России, составил $485,5 млрд. «Наиболее существенным стало сокращение иностранной ссудной задолженности прочих секторов», – говорится в сообщении Центробанка.

Стоит отметить, что золотовалютные резервы России по-прежнему составляя меньшую сумму, чем долг. Их сумма на 6 июля достигла отметки $459,6 млрд. Как пояснил ЦБ, преимущественно это стало следствием «положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.07.18

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