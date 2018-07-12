российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 июля 2018, 20:44 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Финансовая зависимость»: Россия начала сокращать внешний долг

С начала 2018 года внешний долг России снизился на $32,6 млрд (6,3%) и на 1 июля, по оценке Банка России, составил $485,5 млрд. «Наиболее существенным стало сокращение иностранной ссудной задолженности прочих секторов», – говорится в сообщении Центробанка.

Стоит отметить, что золотовалютные резервы России по-прежнему составляя меньшую сумму, чем долг. Их сумма на 6 июля достигла отметки $459,6 млрд. Как пояснил ЦБ, преимущественно это стало следствием «положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.07.18

Первый шаг к «разморозке»: Путин и Трамп уничтожат «достижения» Обамы. / На выборах мэра Москвы зарегистрированы четыре кандидата. / Трамп не уверен в результативности встречи с Путиным. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

В России может появиться монета в полрубля

Потери – десятки миллионов: хакеры успешно атаковали банк в России

Якутский банк «Таатта» лишился лицензии

ЦБ решил судьбу санируемого банка «Советский»

Банкам разрешили блокировать кредитки при подозрении на кражу

ЦБ отобрал лицензию у московского банка из второй сотни

ЦБ отобрал лицензию у очередного «карманного» банка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, ЦБ РФ,

Новости партнеров