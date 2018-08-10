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Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией: уволены сотни чиновников

В России за полтора года более 1700 чиновников были уволены за коррупционные правонарушения, в том числе 477 – за первое полугодие 2018-го. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, все отставки осуществлены по инициативе прокуроров.

Как пояснили в надзорном ведомстве, речь идет о сокрытии чиновниками сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятии мер по урегулированию конфликта интересов и предпринимательской деятельности.

В числе примеров упоминается Краснодарский край, где по требованию прокурора Апшеронского района лишился должности замглавы муниципального образования, учредивший коммерческую организацию по строительству жилых и нежилых зданий.

Органы прокуратуры Астраханской области уличили 6 депутатов органов местного самоуправления в сокрытии сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Прокуратура Новгородской области выявила конфликт интересов у судебного пристава-исполнителя, реализовывавшего арестованное имущество родственникам.

В ведомстве напоминают, закон «О противодействии коррупции» предусматривает ведение публичного реестра лиц, уволенных за коррупцию. К 1 августа в него внесены уже 270 человек.

«Исключить их из «реестра коррупционеров» можно по истечении 5 лет после увольнения, в случае отмены решения об увольнении или в случае смерти бывшего чиновника», – пояснили в Генпрокуратуре.

При этом закон не запрещает прием на работу лиц из реестра – это остается на усмотрение работодателя. Однако кадровые службы смогут проверять чиновников по базе, которая является «черной меткой» для бывших чиновников при их последующем трудоустройстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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