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Понедельник, 3 сентября 2018, 19:41 мск

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ФАС обещает усилить контроль за ценами на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направит письмо в территориальные управления, где наблюдается высокий уровень концентрации производства хлеба, с просьбой усилить контроль за необоснованными ценами. Об этом сообщила начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко.

«На федеральном уровне по этим рынкам будет осуществляться обобщение полученной информации и разрабатываться меры по исправлению ситуации», – уточнила она в комментарии ТАСС.

Вместе с тем, как отметила Мирочиненко, ФАС рассматривает возможность выдать предостережения должностным лицам за заявления о возможном росте цен на хлеб.

Как сообщалось ранее, в России сложились условия для роста цен – производители хлеба оценивают будущее увеличение стоимости хлебобулочных изделий в 10%. Пшеница дорожает на фоне снижения прогнозов объема урожая, отмечали «Известия». По данным Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18-18,5 рублей за 1 кг, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». Цены на муку составляют 30% себестоимости хлеба. Таким образом, тенденции не могут не отразиться на цене продукта.

Между тем, как позже успокоили в Минсельхозе РФ, в 2018 году сохраняются невысокие темпы роста цен – всего на 1,4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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