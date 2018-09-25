«Сообразить на троих»: Жириновский предложил «Единой России» взять новое название

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перейти к трехпартийной политической системе, а заодно переименовать «Единую Россию» и КПРФ. С таким заявлением, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик выступил на «десятиминутке» на пленарном заседании Госдумы.

Главный либерал-демократ поздравил коллег по фракции с победой на губернаторских выборах во Владимирской области и Хабаровском крае, а также поблагодарил за вклад в итоги голосования Центральную избирательную комиссию и представителей Кремля, упомянув главу администрации президента РФ Антона Вайно, его первого заместителя Сергея Кириенко и начальника управления внутренней политики Андрея Ярина. «Они тоже постарались, чтобы в этих двух регионах прошли выборы на самом достойном уровне, – заявил Жириновский. – Это был исторический рубеж. Если мы сохраним ту чистоту и прозрачность и отсутствие возможностей искажать результаты, то мы станем самой демократической страной в мире».

Вместе с тем, лидер ЛДПР призвал «покончить с недопуском к выборам», заявив, что «парламентские партии должны иметь 100% гарантию допуска их кандидатов к выборам». Жириновский предложил провести круглый стол «На пути к политическому согласию», и договориться о переходе к трехпартийной системе – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР.

«Справедливая Россия» может во все три партии перейти. По-русски это [называется] на троих. Умели все хорошо делать на троих. Четвертый лишний», – заявил Жириновский. Политик также подчеркнул, что «мы все с вами немножко консерваторы, полностью консерватор – «Единая Россия», и предложил ей сменить название на «Консервативная партия России» – КПР.

«Мы все немножко социалисты, потому что у нас много людей бедных. Почему КПРФ не взять название Соцпартия? СПР – «Социальная партия России», – сказал Жириновский. – ЛДПР уже взяла себе правильное название, вся Европа живет в условиях либеральной демократии. Другой у них нету, и не будет до конца этого века. Три идеологии есть, и все мы патриоты. Все мы хотим хорошего для нашей любимой Родины. Наша цель – воссоздать и сохранять русский мир».

При этом лидер ЛДПР назвал русский народ самым обездоленным народом в мире и призвал «помочь русским объединиться, или хотя бы жить в тех странах, где живут, под полной защитой нашего государства».

Москва, Татьяна Дорофеева

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